Geberkonferenz in Berlin Deutschland sagt Moldau Millionenhilfen zu Stand: 05.04.2022 12:32 Uhr

Der Ukraine-Krieg hat auch massive Auswirkung auf die benachbarte Republik

Moldau. Zur Geberkonferenz in Berlin sagte Deutschland dem Land weitere Finanzhilfen zu. Kanzler Scholz gab einen ungebundenen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro frei.

Anlässlich der Geberkonferenz für die Republik Moldau hat Deutschland dem Nachbarland der Ukraine zusätzliche finanzielle Unterstützung zugesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz habe entschieden, Moldau einen Ungebundenen Finanzkredit (UFK) in Höhe von 50 Millionen Euro zukommen zu lassen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Mit dem Kredit wolle die Bundesregierung dem Land finanzielle Unterstützung zukommen lassen, das sich politisch und finanziell, aber insbesondere auch durch die hohe Zahl aufgenommener Flüchtlinge und gestiegener Energiekosten enormen Herausforderungen gegenübersehe, erklärte Hebestreit. "Kein Land hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl bislang mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen als die Republik Moldau", betonte er.

Versorgung von Flüchtlingen

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze gab eine Aufstockung des Unterstützungspakets der deutschen Entwicklungszusammenarbeit für Moldau von 35 auf 40 Millionen Euro bekannt. Die zusätzlichen fünf Millionen Euro sollen Moldau vor allem bei der Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen.

"Wir wollen die Republik Moldau dabei unterstützen, geflüchteten Menschen aus der Ukraine schnell und flexibel zu helfen", erklärte Schulze. Das umfasse beispielsweise Unterstützung für moldauische Kommunen, die Geflüchtete aufnehmen und dafür die soziale Infrastruktur ausbauen - von Schulen und Kindergärten bis hin zu Unterkünften.

Land "besonders verwundbar"

Hunderttausende Ukrainer sind bereits nach Moldau geflohen, die Mehrzahl ist aber in andere Länder weitergereist. Fast 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine halten sich aktuell in dem Land mit 2,6 Millionen Einwohnern auf, das zu den ärmsten Ländern Europas zählt.

Moldau beherberge mit vier Prozent proportional zur eigenen Bevölkerung den größten Anteil Geflüchteter aus der Ukraine von allen Aufnahmeländern und habe mit starken wirtschaftlichen Auswirkungen zu kämpfen, erklärte das Entwicklungsministerium. Zudem sei das Land durch die fast 100-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas "besonders verwundbar".

Baerbock: Lassen Moldau nicht im Stich

Auf Einladung der Bundesregierung will heute eine internationale Unterstützungskonferenz in Berlin Hilfen für die Republik Moldau auf den Weg bringen. Zusammen mit den Außenministern Frankreichs und Rumäniens, Jean-Yves Le Drian und Bogdan Aurescu, will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock eine "Unterstützungsplattform" für Moldau ins Leben rufen.

Auf der Konferenz angestrebt werden finanzielle Hilfen sowie eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge, die sich aus der Ukraine im Nachbarland in Sicherheit gebracht haben. Erwartet werden in Berlin etwa 40 Delegationen.

Die Welt lasse das kleine und verwundbare Nachbarland der Ukraine nicht im Stich - das sei die Botschaft, die von der Hilfskonferenz ausgehen solle, bekundete Baerbock zu Beginn der Konferenz. Sie sei zutiefst beeindruckt von der Solidarität, die Moldau bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen gezeigt habe.

Mit Informationen von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio