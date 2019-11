Beim Batterieantrieb hat sich Deutschland überholen lassen, bei der Wasserstofftechnologie will die Regierung schneller handeln: Vier Ministerien arbeiten an einem Strategiepapier mit ehrgeizigen Zielen.

Beim Thema Elektromobilität hat die Bundesregierung nach Meinung von Experten wertvolle Jahre verstreichen lassen, um die entscheidenden Weichen zu stellen. Jetzt drängt die Zeit, denn um die Klimaziele 2030 zu schaffen, müssen weitere Verbrennungsmotoren durch Fahrzeuge mit emissionsärmerem Antrieb ersetzt werden.

Eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen - diese Zahl strebt die Große Koalition bis 2022 an. Bis 2030 sollen es sieben bis zehn Millionen E-Fahrzeuge sein. Auf dem "Autogipfel" am Montag wurden dafür weitere Maßnahmen beschlossen - unter anderem höhere Prämien beim E-Auto-Kauf und weitere Ladepunkte.

Deutschland als "Nummer eins in der Welt"

Doch die Bundesregierung hat bei den Antriebstechnologien auch Alternativen im Blick: Sie will in den kommenden Jahren Wasserstofftechnologien fördern. Noch vor dem Jahresende will sie eine "Wasserstoff-Strategie" präsentieren. Deutschland müsse in diesem Bereich "die Nummer eins in der Welt" werden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei einer "Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie" in Berlin. Wasserstoff könne ohne CO2-Emissionen hergestellt werden, er sei ein "Schlüsselrohstoff einer langfristig erfolgreichen Energiewende".

In einem Thesenpapier der Ministerien für Wirtschaft, Verkehr, Forschung und Wirtschaftliche Zusammenarbeit heißt es, die Bundesregierung wolle Aktivitäten im Wasserstoffbereich fördern und miteinander verzahnen. "In der Industrie kann perspektivisch bei vielen Prozessen CO2-frei erzeugter Wasserstoff zum Einsatz kommen." Im Verkehrsbereich stünden der Luftverkehr, die Schifffahrt sowie Schwerlastwagen im Fokus.

Bundesregierung kündigt Wasserstoffstrategie an

Scheuer erwartet bezahlbare Autos

Konkretes zur Förderung dieser Technologie wurde jedoch nicht bekannt. Verkehrsminister Andreas Scheuer sieht die Autoindustrie in der Pflicht: Es seien bereits viele Studien und Pilotprojekte zu Wasserstoff und Brennstoffzelltechnologien gefördert worden. "Jetzt muss die Automobilindustrie bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt bringen und den Menschen zeigen, dass die Technik zuverlässig funktioniert." In drei Jahren sollen laut Scheuer 60.000 wasserstoffbetriebene Autos in Deutschland fahren. Derzeit seien es 600.

Wasserstoff habe allerdings auf dem "Autogipfel" nicht die erste Priorität gehabt, räumte Scheuer ein. Unter anderem sei auch hier eine gute Tank-Infrastruktur notwendig. "Wir werden im Frühjahr 2020 bereits 100 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland haben." Bis 2021 sollten dann weitere 15 hinzukommen.

Die Industrie hingegen fordert mehr Geld für Forschung und Entwicklung und weniger Hürden, um Wasserstoff wirtschaftlich einsetzen zu können. Da Deutschland auch in einer Wasserstoffwirtschaft langfristig Energieexporteur bleiben werde, sei es wichtig, den Aufbau eines globalen Wasserstoffmarktes voranzutreiben, argumentiert der Bundesverband der Deutschen Industrie.

Länder wie China, Japan und Südkorea seien in dem Bereich viel aktiver, kritisiert FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Die Große Koalition setze viel zu stark auf batteriebetriebene Autos.

"Nicht Verbrenner durch E-Autos ersetzen"

Damit erneuert Theurer einen Vorwurf, der mit Blick auf die Verkehrswende immer wieder erhoben wird - auch im Nachgang zum "Autogipfel". "Verkehrswende heißt nicht, das wir 47 Millionen fossile Verbrenner durch 47 Millionen Elektromobile ersetzen", sagte der Vorsitzende des Verkehsrausschussses im Bundestag, der Grünen-Politiker Cem Özdemir, im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

"Dann haben wir zwar weniger Abgase, weniger Lärm in den Innenstädten, aber das Problem mit dem Verkehrsinfarkt ist nicht gelöst." Stattdessen müsse man mehr auf Carsharing, den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad setzen.

Mehr Anreize für eine rasche Verkehrswende fordern auch der Verkehrsclub Deutschland und die Heinrich-Böll-Stiftung. In ihrem "Mobilitätsatlas" setzen sie auf sichere Rad- und Fußwege, den Umstieg auf kleine Elektroautos im Sharing-Betrieb und nicht zuletzt einen starken öffentlichen Nahverkehr.

Beispielhaft funktioniere das in Städten wie Augsburg und Hannover. In Augsburg wurde kürzlich Deutschlands erste Mobil-Flatrate eingeführt - um das Auto im Idealfall gar nicht erst benutzen zu müssen.