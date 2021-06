"Mitte-Studie" Anlass zu Hoffnung und Sorge

Rechtsextreme Einstellungen sind laut der neuen "Mitte-Studie" weniger verbreitet als vor zwei Jahren. Gleichzeitig lasse die klare Distanzierung von Antisemitismus und demokratiefeindlichen Einstellungen nach.

Von Carla Reveland, NDR

Die Ergebnisse der neuen "Mitte-Studie" geben sowohl Anlass zur Hoffnung als auch zur Sorge. Offen rechtsextreme Einstellungen sind demnach in der Mitte der Gesellschaft weniger verbreitet als noch vor zwei Jahren. Gleichzeitig lasse jedoch die klare Abgrenzung gegenüber demokratiegefährdenden Meinungen nach. So nehme die eindeutige Distanzierung von Antisemitismus ab. Auch in Bezug auf die Demokratie zeichnet sich laut der Studie ein Aufweichen eindeutig demokratischer Grundhaltungen ab.

"Aufgewachte Mitte"

Die Studie wurde von Forscherinnen und Forschern des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt. Der Rückgang rechtsextremer Einstellungen steht laut Studienautorin Beate Küpper nur scheinbar im Widerspruch zu dem Anstieg von offenen und gewalttätigen rechtsextremen Ausbrüchen. "Denn die Mitte ist aufgewacht." So geben rund 70 Prozent der Befragten an, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Gesellschaft sei, noch vor dem Klimawandel, sozialer Spaltung und der Coronapandemie.

Gleichzeitig sei zu beobachten, dass die "Schlierspuren des Rechtspopulismus" bis weit in die Mitte hinein reichten. Aussagen, die klar rechtsextremistisch formuliert wurden, stimmte eine zunehmende Zahl der Befragten in Teilen zu. Dies deute auf eine zunehmende Anschlussfähigkeit eindeutig rechtsextremer Aussagen in der Mitte der Gesellschaft hin.

Die Mitte-Studien der Stiftung erscheinen seit 2006 alle zwei Jahre. Für die aktuelle Erhebung wurden 1750 deutsche Staatsbürger telefonisch zu ihrer Zustimmung zu bestimmten Aussagen hinsichtlich rechtsextremer und demokratiegefährdener Einstellungen befragt. Zum ersten Mal wurden auch Einstellungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel abgefragt.

Klare Mehrheit sieht sich als Demokraten

Mit 72 Prozent sieht sich die große Mehrheit als überzeugte Demokraten, doch wächst der Anteil von Befragten, deren Antworten hinsichtlich der Demokratie ambivalent sind oder gar demokratiefeindliche Einstellungen teilen. Viele stimmen nicht eindeutig zu, lehnen die Aussagen aber auch nicht klar ab. So befürworten lediglich etwa 2,2 Prozent der Befragten eine rechtsgerichtete Diktatur, doch mehr als 15 Prozent befinden sich mit ihren Antworten in einem Graubereich zwischen Zustimmung und Ablehnung.

Abwertende Meinungen weiterhin verbreitet

Auch wenn rechtsextreme Einstellungen insgesamt im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig sei, bleibe die Mitte offen für antidemokratische Positionen. Abwertende Meinungen gegenüber "Fremden" oder sozial schwachen Gruppen seien weiterhin verbreitet.

Der Sozialdarwinismus, also die biologistische Begründung von Ungleichwertigkeit, nimmt laut der Studie sogar seit 2014 kontinuierlich zu. So stimmen 7,3 Prozent der Befragten der Aussage zu: "Es gibt wertvolles und unwertes Leben", weitere 9,3 Prozent halten dies in Teilen für zutreffend.

"Nach einer Phase der Polarisierung und Radikalisierung am rechten Rand der Mitte verhärtet sich nun die Demokratiedistanz in Teilen der Mitte", erläutert Studienleiter Andreas Zick. "Daraus speist sich im schlimmsten Fall auch die Rechtfertigung von Bedrohung, Hass und Gewalt, wie die empirischen Ergebnisse noch einmal belegen".

"Aufweichung der Ächtung von Antisemitismus"

Im Vergleich zu den Vorjahren sinke die klare Ablehnung antisemitischer Einstellungen. "Die deutliche Ächtung des Antisemitismus weicht auf", sagt Co-Autorin der Studie Küpper von der Hochschule Niederrhein. 13 Prozent äußern eindeutigen israelbezogenen Antisemitismus, doch liegt der Anteil der Befragten, die dem in Teilen zustimmen mit 30 Prozent deutlich höher.

Neben einem Anstieg von Antisemitismus, hat auch die Wissenschaftsfeindlichkeit gegenüber Institutionen und Medien zugenommen.