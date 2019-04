Studien zu Rechtsextremismus in Deutschland

Seit 2002 führen das sowohl das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld als auch eine Arbeitsgruppe der Universität Leipzig eigene Studien zu rechtsextremen und menschenfeindlichen Einstellungen in Deutschland durch.



Die alle zwei Jahre erscheinende Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt es seit 2006 - bis 2012 in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig, seit 2014 in Kooperation mit dem IKG. Jede Erhebung hat eigene Schwerpunkte.