Das Kabinett hat beschlossen, dass der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro auf 9,19 Euro brutto pro Stunde steigt. Auch Thema im Kabinett: Kliniken für Organspende sollen besser vergütet werden.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt Anfang nächsten Jahres um 35 Cent auf 9,19 Euro pro Stunde. Die entsprechende Verordnung des Bundesarbeitsministeriums wurde vom Kabinett gebilligt. In einem weiteren Schritt wird der Mindestlohn ab dem Jahr 2020 auf 9,35 Euro angehoben. Die Bundesregierung setzt damit eine Empfehlung der Mindestlohnkommission vom Juni 2018 um.

Die gesetzliche Lohnuntergrenze wurde 2015 in Höhe von 8,50 Euro eingeführt und 2017 auf 8,84 Euro erhöht. Sie wird alle zwei Jahre neu festgelegt. Für eine Übergangszeit galten Branchenmindestlöhne weiter, auch wenn sie unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns lagen. Vom kommenden Jahr an gibt es keine Ausnahmen mehr.

Der Mindestlohn gilt für Arbeitnehmer über 18 Jahre, nicht aber für Auszubildende und Menschen in Arbeitsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind auch Langzeitarbeitslose, die wieder eine Stelle finden. Sie haben in den ersten sechs Monaten keinen Anspruch auf die Mindestvergütung. Praktikanten erhalten den Mindestlohn nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Finanzminister Scholz für zwölf Euro

Zwölf Euro Mindestlohn forderte Olaf Scholz.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte sich zuvor in einem Gastbeitrag in der "Bild" für einen höheren Mindestlohn eingesetzt. Er finde, "dass zwölf Euro Mindestlohn angemessen sind." Die deutschen Unternehmen sollten nicht am Lohn sparen.

Vor wenigen Tagen hatte auch Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann die SPD angesichts ihrer tiefen Krise zur Schärfung des linken Profils aufgerufen und einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde gefordert. Er halte das für angemessen, denn es gebe einen Niedriglohnsektor, "in dem die Menschen extrem hart arbeiten, aber mit dem Netto nicht zufrieden sein können".

Anfang September hatte sich unter anderem SPD-Chefin Andrea Nahles dafür ausgesprochen, den Lohn auf bis zu zwölf Euro pro Stunde anzuheben.

Die Linkspartei hält den Mindestlohn seit jeher für zu niedrig und fordert ebenfalls mindestens zwölf Euro pro Stunde.

Zahl der Organspenden soll erhöht werden

Außerdem will die Bundesregierung mit einem Bündel an Maßnahmen die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Das Kabinett verabschiedete dazu einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn, der mehr Geld für die Organentnahme für die Kliniken, eine stärkere Freistellung und Aufwertung der Transplantationsbeauftragen sowie ein verlässlicheres Erfassungssystem vorsieht. Das Gesetz soll als nächstes von Bundestag und Bundesrat beraten werden und in der ersten Jahreshälfte 2019 in Kraft treten.

Spahn erklärte, das Hauptproblem bei der Organspende sei nicht die Spendenbereitschaft, die in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Ein Schlüssel liege vielmehr bei den Kliniken. Ihnen fehlten häufig Zeit und Geld, um mögliche Organspender zu identifizieren. Der CDU-Politiker rief dazu auf, das Gesetz zügig zu beraten und zu beschließen, denn es werde Leben retten.

Der Bundesregierung zufolge warten rund 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Die Zahl der Organspenden ist seit dem Skandal um manipulierte Wartelisten 2012 stark zurückgegangen. Im Jahr 2017 wurden laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rund ein Viertel weniger Organe gespendet als noch 2012.

