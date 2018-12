Das Kabinett hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Ab 2020 soll es Arbeitskräfte nach Deutschland bringen. Bleiben darf aber nicht jeder, betonten die zuständigen Minister.

Das Bundeskabinett hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Die neuen Regelungen sollen die Einwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland erleichtern.

Das Gesetz käme "gerade noch zur richtigen Zeit", betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer, denn schon jetzt kämpfe die Wirtschaft mit einem zunehmenden Fachkräftemangel. Deutschland brauche Fachkräfte aus Drittstaaten.

Einwanderung ermöglichen, Integration mitdenken

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier lobten das Gesetz als wichtigen Fortschritt, der "faire Chancen und klare Regeln" schaffe, wie es Heil ausdrückte. Altmaier sprach sogar von einem "historischen Tag", "da wir eine 30 Jahre dauernde ideologische Debatte um ein Einwanderungsgesetz hinter uns lassen".

Der demografische Wandel und die Digitalisierung stellten die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen, betonte Heil. Bereits jetzt seien rund 1,2 Millionen Stellen bundesweit unbesetzt. Diese "Fachkräfteklemme" sei in vielen wirtschaftlichen Bereichen schon jetzt ein Wachstumshemmnis.

Das Stichwort, das alle drei Minister immer wieder betonten: Qualifizierung. Für die sollen strenge Kriterien erhoben werden - gute Sprachkenntnisse, einen Schulabschluss, eine abgeschlossene Ausbildung. Heil fasste es in folgendem Grundsatz zusammen:

"Wenn man Einwanderung ermöglicht, muss Integration mitgedacht werden, weil die Menschen bleiben werden."

Natürlich seien auch Nachqualifizierungen möglich, wenn die vorhandenen Kenntnisse laut Seehofer noch nicht "1:1 den deutschen Voraussetzungen entsprechen". Doch für den CSU-Politiker steht fest: Er wolle keine Zuwanderung in Sozialsysteme. Die künftig leichtere Zuwanderung nach Deutschland soll "nicht ins Arbeitsamt, sondern an den Arbeitsplatz führen".

Die Minister Seehofer, Heil und Altmaier sind sich einig: Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein großer und wichtiger Fortschritt

Aus "Spurwechsel" wird "Beschäftigungsduldung"

Im neuen Gesetz entfallen etwa Beschränkungen auf sogenannte Engpassberufe oder die Vorrangprüfung, wo zuerst geschaut wird, ob es in Deutschland oder in der EU geeignete Bewerber für eine offene Stelle gibt. Die befristete Einreise für die Jobsuche soll erleichtert werden, ebenso sollen berufliche Qualifikationen leichter anerkannt werden.

Doch besonders der Streit um den sogenannten Spurwechsel hatte es der Großen Koalition schwer gemacht, sich nach langem Ringen im Oktober endlich auf die Eckpuntke des Gesetzes zu einigen. Es ging um die Frage, ob abgelehnten Asylbewerbern der Wechsel vom Asyl- ins Einwanderungsrecht gewährt werden soll, wenn sie einen Job haben.

Der "Spurwechsel" hießt im Gesetz nun "Beschäftigungsduldung". Ja, Migranten haben eine Chance auf Bleiberecht, müssen dafür aber einige Voraussetzungen erfüllen, wie Seehofer ausführt: die Betroffenen müssen mindestens 18 Monate mindestens 35 Stunden pro Woche gearbeitet haben, ihren Unterhalt selbst verdienen, ihre Identität muss zweifelsfrei geklärt sein, sie dürfen nicht straffällig geworden sein und ihre Kinder müssen die Schule besuchen. Wer diese Kriterien erfüllt, kann eine "gesicherte Beschäftigungsduldung" über 30 Monate und danach das unbefristete Aufenthaltsrecht bekommen.

Auch Renten- und Sozialkasse sollen profitieren

In Kraft treten sollen die neuen Regelungen zum Jahresbeginn 2020. Dann, so erwartet es Wirtschaftsminister Altmaier, könnten pro Jahr 600.000 Erwerbstätige auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinzukommen. Das sichere den Wohlstand und festige das Wirtschaftswachstum. Hier stellte Altmaier ein jährliches Plus zwischen 0,5 und einem Prozent in Aussicht.

Die Unternehmen könnten durch das gebilligte Gesetz bereits jetzt, langfristige Investitionen besser planen, da sie davon ausgehen könnten, dass offene Stellen nach Inkraftreten der Regelungen innerhalb weniger Monate besetzt werden könnten. Und auch die Sozialsysteme sollen profitieren: Denn mehr Berufstätige bedeuteten auch mehr Beiträge für Renten- und Sozialkasse.

Seehofer zeigte sich sicher, dass "kein anderer Staat ein so modernes und unbürokratisches" Arbeitsrecht für Migranten besitze. Und die Angst vor einer Zunahme der illegalen Migration oder zu vielen Einwanderern versuchte Heil zu entkräften: "Die Vorstellung, dass uns alle überrollen werden", treffe nicht zu. Schon durch die verhängten Kriterien. Immerhin würden nur 100 Millionen Menschen weltweit überhaupt die deutsche Sprache sprechen, betonte er.

Nun muss sich das neue Gesetz bewähren. Der Gesetzgeber der nächsten Legislaturperiode müsse entscheiden, ob die Regelungen praxistauglich sind, sagte Heil. Das Datum dafür steht bereits: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat in seiner jetzigen Form eine Gültigkeit bis zum 29. Juni 2022.