Internetnutzer können sich auch künftig im Netz Hilfe etwa gegen zu hohe Mieten holen. Der Bundesgerichtshof erklärte das Modell solcher Portale für rechtmäßig, setzte allerdings auch Grenzen.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Am Bundesgerichtshof ging es um das Portal "wenigermiete.de". Es hilft Mietern unter anderem dabei, Ansprüche aus der Mietpreisbremse durchzusetzen, also die Miete zu reduzieren. Zunächst berechnet ein Online-System, ob man womöglich zu viel bezahlt. Anschließend kann man den Portalbetreiber beauftragen, gegen den Vermieter vorzugehen. Der Mieter tritt dafür seine Ansprüche gegen seinen Vermieter an den Portalbetreiber ab. Im Erfolgsfall behält dieser ein Drittel der gesparten Miete pro Jahr als Honorar ein. Falls die Mietreduzierung nicht klappt, hat der Mieter keine Kosten zu tragen.

Der BGH hat entschieden, dass das Portal "wenigermiete.de" zulässige Inkasso-Dienstleistungen anbietet. Zentraler Ausgangspunkt für die Richter war dabei, was der Gesetzgeber mit seinen Regeln erreichen wollte. Zwar gehe es grundsätzlich darum, Verbraucher vor unqualifizierten Dienstleistungen zu schützen. Allerdings habe er auch das Ziel gehabt, den Markt für Rechtsdienstleistungen zu öffnen und neue Berufsbilder zu erlauben. Deswegen sei der Begriff "Inkasso" eher weit zu verstehen.

Im konkreten Fall gebe es im Portal zwar Elemente, die in Richtung Rechtsberatung gehen. Etwa der Mietpreisrechner auf der Seite oder der Rat an die Kunden, die Miete während des Streits nur unter Vorbehalt zu zahlen. Aber: All dies hänge eng mit dem Inkassoauftrag "Einziehen von zu viel gezahlter Miete" zusammen und sei deswegen in Ordnung.