Kinderpornografie-Verdacht Ermittlungen gegen Metzelder

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat bestätigt, Ermittlungen gegen Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder eingeleitet zu haben. Es gehe um den Verdacht der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.

Gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder sind Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie eingeleitet worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg. Am Dienstag hätten Beamte das Haus von Metzelder in Düsseldorf durchsucht. "Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus", so die Sprecherin.

Laut Medienberichten habe eine Frau aus Hamburg Anzeige gegen Metzelder erstattet. Sie habe angegeben, über WhatsApp entsprechendes Material von dem Ex-Fußballer erhalten zu haben. Daher habe die Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen aufgenommen.

Metzelder war zuletzt bei der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals in der Sportschau im Einsatz. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen."

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 04. September 2019 um 10:21 Uhr.