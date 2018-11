Finanzlobbyist Friedrich Merz will sich als CDU-Chef sozialpolitisch engagieren. Die Linkspartei kann schwer glauben, dass er sein Wort hält. Dennoch könnte man mit ihm leben.

Von Franka Welz, ARD Hauptstadtstudio

"Friedrich Merz - mit E -" sei schnell erklärt, findet Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz: "Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch".

Sevim Dağdelen, Vize-Fraktionschefin der Linkspartei, würde für Merz stimmen.

Diese Aussage findet die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im deutschen Bundestag, Sevim Dağdelen, unglaubwürdig: "Man kann doch nicht auf der einen Seite in höchster Position für einen Finanzkonzern arbeiten, dessen Geschäftsmodell auf Profit, absoluter Ausbeutung und der Zerstörung von sozialen Sicherungssystemen beruht und auf der anderen Seite behaupten, dass man sozial engagiert sei".

Dağdelen bezieht sich auf das US-Finanzunternehmen BlackRock. Bei dessen deutscher Tochter ist Merz seit Anfang 2016 Aufsichtsratschef. Auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch erklärte Merz dazu: "Das ist ein Vermögensverwalter. Diese Firma verwaltet das Vermögen hunderttausender Kunden treuhänderisch und sie vertrauen uns das Geld an."

Ein Unternehmen mit viel Einfluss

Es geht um viel Geld. Weltweit kommt BlackRock auf ein Anlagevolumen von gut sechs Billionen US-Dollar. Merz arbeite also nicht für eine kleine Nischenfirma, "sondern für einen der mächtigsten Akteure am Finanzmarkt, der uns echt Sorgen machen muss", meint der Finanzexperte der Grünen, Gerhard Schick.

BlackRock verwaltet ein Anlagevolumen von rund sechs Billionen US-Dollar.

In Deutschland ist BlackRock an allen dreißig Dax-Konzernen beteiligt. Das Unternehmen vertreibt unter anderem sogenannte Indexfonds, die etwa die Entwicklung des Dax abbilden, indem sie die darin enthaltenen Aktien kaufen. Bei zwei Dritteln der Dax-Werte ist BlackRock laut Deutscher Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sogar größter Einzelaktionär. Das bringt Einfluss. Zu viel Einfluss, finden manche Kritiker.

Mitglied von rund 20 Aufsichtsräten

Merz arbeitet außerdem noch für die Anwaltskanzlei Mayer Brown und hat zweitweise in rund 20 Aufsichtsräten deutscher Unternehmen gesessen, darunter der Versicherungskonzern AXA, der Chemiekonzern BASF oder die Düsseldorfer Privatbank HSBC Trinkaus. Sie war laut Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses in sogenannte Cum-Ex Steuergeschäfte verwickelt. Dabei ließen sich Anleger vom Staat Steuern zurückerstatten, die sie nie gezahlt hatten.

Dazu hat der Grünenpolitiker Schick Fragen: "Was hat der Aufsichtsrat gewusst, was hat er getan und hat er eine Geschäftsstrategie unterstützt, bei der möglicher Weise betrügerische Geschäfte in Kauf genommen wurden?"

Linkspartei könnte mit Merz leben

Um Interessenskonflikte zu vermeiden, will Merz im Falle seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden sofort sämtliche Aufsichtsratsmandate niederlegen und seine Rechtsanwalts-Zulassung ruhen lassen. Die Linkspartei könnte offenbar gut mit einem CDU-Vorsitzenden Merz leben - weil er einen klaren Gegenpol darstellen würde.

Mit ihm würde deutlich, zwischen welchen Alternativen die Deutschen wählen könnten, sagt Dağdelen: "Entweder ein Kanzlerkandidat und Kanzler, der für die US-Finanzmafia steht, oder jemand, der tatsächlich für eine soziale und friedliche Wende in diesem Land steht, statt diesem brutalen Neo-Liberalismus, der von Merz und Co. vertreten wird". Dürfte Dağdelen auf dem CDU-Parteitag im Dezember mitwählen, ihre Stimme wäre Merz offenbar sicher.

Merz: Angst- oder Wunschgegner der Linken?

F. Welz, ARD Berlin

