Kanzlerin Merkel hat angesichts der Festsetzung eines ZDF-Teams in Dresden die Bedeutung der Pressefreiheit unterstrichen. Sachsens Innenminister Wöller versprach eine zügige Aufklärung.

In der Debatte über den umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team in Dresden hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nachdrücklich zur Pressefreiheit bekannt. "Das Demonstrationsrecht muss umfassend gewährleistet sein", sagte sie am Rande eines Besuchs in Tiflis. "Wer auf eine Demonstration geht, muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird. Also muss es eine freie Arbeit der Journalisten geben", fügte die Kanzlerin hinzu.

Es liefen derzeit Untersuchungen des Vorfalls. "Aber ich will mich da ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen. Jeder, der an einer Demonstration teilnimmt, muss wissen, dass er Objekt dieser Pressefreiheit ist", sagte Merkel.

Der Vorfall in Dresden hatte sich während des Besuchs von Merkel am Donnerstag vergangener Woche in der sächsischen Landeshauptstadt ereignet, als Anhänger der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung gegen Merkel demonstrierten. Ein Kundgebungsteilnehmer hatte die ZDF-Journalisten bedrängt und eine polizeiliche Überprüfung des Teams ausgelöst, das daraufhin festgehalten wurde.

Sachsens Innenminister Wöller will die Vorgänge in Dresden schnell aufklären.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte eine zügige Aufklärung des Vorfalls zu. Zugleich wies er den Vorwurf zurück, die Polizei habe sich von rechtsextremen Demonstranten instrumentalisieren lassen. Die Beamten seien keine "Erfüllungsgehilfen von Parteien", sagte Wöller nach einer Sitzung des Innenausschusses im Landtags. Auch Bundesjustizministerin Katarina Barley hatte eine rasche und lückenlose Aufklärung gefordert.

Zuvor hatte Wöller am Mittwochabend bekanntgegeben, dass der Einsatz der Polizei gegen das ZDF-Team von einem Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) ausgelöst wurde. Es handele sich um einen Tarifbeschäftigten der Behörde. Dieser sei privat bei der "Pegida"-Demonstration gewesen.

Über mögliche Konsequenzen für den LKA-Mitarbeiter könne derzeit noch nichts gesagt werden, sagte Wöller. Der Mann sei im Urlaub, aber gebeten worden, diesen zur Klärung des Vorfalls zu unterbrechen. Nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe ist der Mann im Dezernat Wirtschaftskriminalität eingesetzt.

Polizeigewerkschafter sieht arbeitsrechtliche Konsequenzen

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, sieht mögliche arbeitsrechtliche Probleme im Fall des sächsischen LKA-Mitarbeiters. Dieser dürfe "nach dem Mäßigungsgebot nicht einfach Parolen grölen oder fragwürdige Transparente hochhalten", sagte Radek der "Rheinischen Post".

Heftige Kritik von Journalistenverbänden

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) sprach von einem "unglaublichen Vorgang". Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di. (dju) erklärte, "die Politik kann hier nicht tatenlos zusehen". dju-Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß forderte die Innenministerkonferenz auf, für einen besseren Schutz der Pressefreiheit gegenüber Ämtern und Behörden zu sorgen.

Die Redakteursausschüsse von ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutscher Welle forderten in einer gemeinsamen Erklärung, Angriffe auf die Pressefreiheit dürften weder geduldet noch verharmlost werden. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der die Polizisten in Schutz genommen hatte und die Journalisten indirekt als unseriös bezeichnet hatte, steht in der Kritik.

