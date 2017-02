Kanzlerin Merkel steht zu ihrem Satz von 2013: "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht." Der Satz sei richtig, auch wenn sich der BND damals selbst nicht daran gehalten habe. Spionage zwischen Verbündeten sei vergeudete Energie.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Satz "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht" aus dem Jahr 2013 verteidigt. Dieser habe ihre Meinung wiedergegeben, was Nachrichtendienste tun sollten, sagte die Kanzlerin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Spionage zwischen Verbündeten sei eine Vergeudung von Kraft und Energie.

Mit dem Satz hatte Merkel 2013 auf den mutmaßlichen Lauschangriff des US-Geheimdienstes NSA auf ihr Handy reagiert. Danach stellte sich aber heraus, dass auch der Bundesnachrichtendienst (BND) - der unter der Aufsicht des Kanzleramts steht - über Jahre befreundete Partner, Regierungen sowie Institutionen ausgespäht hat.

Nichts gewusst, nichts wissen können

Vor dem Untersuchungsausschuss verteidigte Merkel ihre Reaktion von 2013. Sie habe damals "keinerlei Anlass" gehabt anzunehmen, "dass der Satz bei uns seitens des BND nicht eingehalten wurde". Deswegen war er ihr damals eher "als eine Trivialität aus deutscher Perspektive" erschienen. Sie habe "ja auch nichts gewusst, wissen können", was in dem Bereich in Deutschland passiert sei.

Merkel betonte bei ihrer Aussage außerdem, dass es beim Schutz vor Terrorismus und beim Schutz der Privatsphäre immer darum gehe "eine neue Balance zu finden". Das sei damals wie heute ihre unveränderte Grundhaltung.

"An Naivität nicht zu überbieten"

Im Vorfeld hatte Merkel für ihr Verhalten viel Kritik geerntet. Wenn die Kanzlerin wirklich geglaubt daran habe, dass der BND andere befreundete Staaten nicht ausspioniere, sei das "an Naivität nicht zu überbieten", sagte etwa Christian Flisek, Obmann der SPD im NSA-Untersuchungsausschuss. Ausspähen unter Freunden sei auch im Bundesnachrichtendienst Alltagsgeschäft gewesen. Dem pflichtet auch Martina Renner, Abgeordnete der Linkspartei bei. Selbst Nichtwissen schütze Merkel nicht davor, dass sie die Verantwortung gehabt habe.

Rund 130 Mal hatte der NSA-Untersuchungsausschuss in den vergangenen drei Jahren getagt und und Sachverständige, BND-Mitarbeiter und Regierungsvertreter befragt. Am Montag hatte Kanzleramtschef Peter Altmaier ausgesagt und seine Ahnungslosigkeit erklärt. Die Kanzlerin war zum Abschluss der jahrelanger Vernehmungen als Zeugin vor dem Ausschuss geladen.

