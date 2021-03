Corona-Beschlüsse Merkel berät erneut mit Ministerpräsidenten

Bundeskanzlerin Merkel will am Vormittag erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über die jüngsten Corona-Beschlüsse beraten. Dabei soll es laut Medienberichten um die anhaltende Kritik daran gehen.

Nach der massiven Kritik an den jüngsten Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Am Vormittag werde es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben. Das bestätigte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe die Menschen enttäuscht, sagte Laschet. "Wir können so nicht weitermachen", so der CDU-Bundesvorsitzende. Darüber werde er "sehr kritisch" in der kurzfristig anberaumten Schalte reden.

Unklarheit über Umsetzung der "Ruhetage"

Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

Das gilt insbesondere für den Plan, Gründonnerstag und Karsamstag einmalig zu "Ruhetagen" zu erklären, um das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben über Ostern so stark herunterzufahren wie noch nie in der Pandemie.