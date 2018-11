Streit über UN-Migrationspakt Merkel dringt auf globale Lösungen

Die Kritik am UN-Migrationspakt beeinflusst auch das Rennen um die Nachfolge der CDU-Parteivorsitzenden Merkel. Die Kanzlerin sagte nun, der Streit sei ein Testfall, ob überhaupt noch multilaterale Vereinbarungen geschlossen werden können.

Obwohl die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und auch der Bundestag dem UN-Migrationspakt nach einer Debatte mit großer Mehrheit zugestimmt hatten, macht nun der rechte Flügel der CDU dagegen mobil. Die CDU Sachsen-Anhalt hatte gestern auf einem Landesparteitag eine Ablehnung durch die Bundesregierung gefordert.

Gesundheitsminister Jens Spahn, Kandidat für den Posten des CDU-Chefs, forderte in der "Bild am Sonntag" eine Abstimmung auf dem CDU-Bundesparteitag über den Umgang mit dem Pakt. Damit beeinflusst die Kritik am UN-Migrationspakt nun auch das Rennen um die Nachfolge der CDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel.

Merkel: "Sehr kontroverse Auseinandersetzung"

Merkel sieht in dem Streit einen Testfall, ob überhaupt noch multilaterale Vereinbarungen geschlossen werden können. "Entweder schaffen wir es, gemeinsame globale Lösungen zu erarbeiten, Schritt für Schritt, manchmal zu langsam - oder aber auch nicht", sagte die Bundeskanzlerin bei einem Auftritt mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin.

Merkel räumte ein, dass es in Deutschland und der EU derzeit eine "sehr kontroverse Auseinandersetzung" über den Pakt gebe. Vor allem konservative Migrationskritiker in Osteuropa, Österreich, aber auch in der AfD und der Union laufen derzeit Sturm gegen den UN-Migrationspakt.

"Alle Fragen der Bürger gehören auf den Tisch und beantwortet, sonst holt uns das politisch schnell ein", so Jens Spahn, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz.

Spahn warnt vor Misstrauen durch Intransparenz

Die rechtlich nicht bindende Übereinkunft soll weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten und Flüchtlingen festschreiben und im Dezember in Marokko verabschiedet werden. Die von Rechtsregierungen geführten EU-Staaten Österreich, Ungarn, Polen und Tschechien sind von dem gemeinsam ausgehandelten Pakt wieder abgerückt.

Spahn kritisierte, dass Chancen und Risiken des Pakts nicht ausreichend diskutiert worden seien. "Alle Fragen der Bürger gehören auf den Tisch und beantwortet, sonst holt uns das politisch schnell ein", so Spahn in der "Bild am Sonntag". "Notfalls unterzeichnen wir eben später." Spahn kritisierte den bisherigen Umgang der Bundesregierung mit dem Pakt: "Weil wir uns der Diskussion nicht aktiv gestellt haben, ist der Eindruck entstanden, wir hätten da etwas zu verheimlichen und dass der Pakt uns schade." Intransparenz befördere Misstrauen.

Kritik von der SPD

Justizministerin Katarina Barley kritisierte die Union scharf. "Dass Teile der CDU sich jetzt vom UN-Migrationspakt verabschieden wollen, ist nicht nur Distanzierung von Kanzlerin und Bundesregierung - sie suchen die inhaltliche Nähe zu AfD, Trump, Orban und Kurz", schrieb die SPD-Politikerin auf Twitter. "Das ist das Gegenteil verantwortungsvoller Politik für Deutschland und Europa."

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 18. November 2018 um 11:00 Uhr.