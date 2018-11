Mit erheblicher Verspätung hat Kanzlerin Merkel ihre Reise zum G20-Gipfel fortgesetzt. Per Linienflug geht es nun weiter nach Buenos Aires. Eine defekte Funkanlage hatte den Piloten der Regierungsmaschine zur Umkehr gezwungen.

Nach ihrem unfreiwilligen Zwischenstopp am Flughafen Köln-Bonn ist Kanzlerin Merkel mit rund zwölfstündiger Verspätung auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien. Nach Angaben der Bundesregierung flogen sie und Vizekanzler Olaf Scholz am Morgen vom Flughafen Köln-Bonn aus zunächst nach Madrid. Von dort aus ging es mit einem Linienflug der Fluggesellschaft Iberia weiter nach Buenos Aires. Die Kanzlerin werde nur noch von einer "sehr kleinen Delegation" begleitet, hieß es aus Regierungskreisen.

Funksystem komplett ausgefallen

Es war ein schwerwiegender Vorfall, der die Regierungsmaschine gestern Abend nach etwa einer Stunde Flugzeit vor der niederländischen Küste zum Umdrehen zwang: Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte inzwischen, dass das Funksystem an Bord komplett ausgefallen war, was den Notfall-Code 7600 auslöste. Eine Kommunikation mit der Bodenstation war nur noch per Satellitentelefon möglich. Der Pilot entschied sich aus Sicherheitsgründen, den Flug abzubrechen und landete den Regierungs-Airbus "Konrad Adenauer" sicher auf dem Flughafen Köln-Bonn.

Die Situation soll nach Informationen des "Spiegel" so brenzlig gewesen sein, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen informiert wurde.

Merkel und alle anderen Insassen mussten die Maschine nach der Landung in Köln verlassen.

Berichte, wonach vor der Landung Kerosin abgelassen worden sei, dementierte der Sprecher der Luftwaffe. Bei vollen Tanks und entsprechend hohem Gewicht gelten Landungen als schwierig. Auf dem Flughafen waren deshalb Feuerwehrfahrzeuge aufgefahren, die aber nicht eingreifen mussten.

Kein Hinweis auf kriminellen Hintergrund

Zudem dementierte der Sprecher einen Bericht der "Rheinischen Post", wonach auch ein krimineller Hintergrund geprüft werde. Es gebe dafür keinen Verdachtsmoment. "Es handelt sich um eine standardmäßige Überprüfung der ausgefallenen Funkanlage", sagte er. In Regierungskreisen hieß es, nach einem solchen Vorfall werde in alle Richtungen ermittelt.

Merkel spricht von "ernsthafter Störung"

Merkel sprach nach der ungeplanten Landung von einer "ernsthaften Störung". Sie verbrachte die Nacht in einem Hotel in Bonn. Glücklicherweise habe man eine exzellente Crew gehabt, sagte sie vor Journalisten. "Da war der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft an Bord." Ein Weiterflug noch in der Nacht wäre theoretisch möglich gewesen, berichtete ARD-Korrespondent Achim Wendler. Was jedoch fehlte, war die Besatzung. Deren vorgeschrieben Ruhezeit wäre bei einem unmittelbaren Weiterflug nach Argentinien überschritten worden.

Zeit für Gespräche mit Trump und Xi ist verstrichen

Der Notfall an Bord bringt Merkels Gipfel-Planungen mächtig durcheinander: Die Kanzlerin will nun versuchen, zum Abendprogramm und zum Abendessen der Staats- und Regierungschefs einzutreffen. Vor Ort solle dann alles weitere geklärt werden.

Für heute geplante bilaterale Treffen - etwa mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping - kommen wegen der verspäteten Anreise zunächst nicht zustande. Offen ist, ob die Termine noch während des Gipfels, der bis Samstagnachmittag dauern soll, nachgeholt werden können.

Merkels Ehemann Joachim Sauer wird die Kanzlerin nicht mehr nach Buenos Aires begleiten, sondern nach Berlin zurückkehren. Wegen der Verzögerung bei der Anreise würde Sauer zu viel vom Partnerprogramm verpassen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert zur Begründung.

Das Bild zeigt auf einem Monitor im Kanzler-Airbus "Konrad Adenauer" die geänderte Flugroute der Kanzler-Flugmaschine mit der Kanzlerin an Bord.

Veraltete Flotte

Flugzeuge der Bundesregierung bereiten immer wieder Probleme. Erst Mitte Oktober gab es eine größere Panne mit der "Konrad Adenauer". Nagetiere hatten die Maschine während eines Stopps in Indonesien lahmgelegt und Vizekanzler Scholz zu einer über 20-stündigen Rückreise per Linienflug von der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) über Hongkong und Zürich gezwungen.

Somit wurde Scholz nun zum zweiten Mal binnen sechs Wochen Leidtragender eines Defekts mit einem Langstrecken-Airbus, von denen die Flugbereitschaft nur zwei Maschinen zur Verfügung hat.

"Ernsthafte Störung" - Bundeskanzlerin Merkel kommt verspätet zum G20-Gipfel

Achim Wendler, ARD Berlin

30.11.2018 08:21 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. November 2018 um 09:00 Uhr.