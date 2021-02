Merkel im Bundestag "Mutationen können Erfolge zunichte machen"

In ihrer Regierungserklärung hat Kanzlerin Merkel die Corona-Beschlüsse verteidigt. Die Virus-Mutationen seien sehr gefährlich und man müsse eine mögliche dritte Welle unbedingt verhindern - deshalb seien Beschränkungen weiter nötig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag um Akzeptanz für die beschlossenen Corona-Beschränkungen geworben. Nach Monaten des Lockdowns dürfe man Erfolge nicht durch vorschnelle Lockerungen verspielen. Es sei mittlerweile eine Trendwende gelungen. Das steile Wachstum der Infektionsfälle sei beendet worden, ebenso die steigenden Zahlen bei Intensivpatienten und Sterbefällen.

Warnung vor Mutationen

Gleichzeitig verteidigte sie die gestern beschlossenen Maßnahmen und die Verlängerung des Lockdowns. Mit Nachdruck betonte sie dabei erneut die Gefahr, die von mutierten Virus-Varianten ausgeht. Diese Mutanten seien deutlich gefährlicher und ansteckender und sie würden sich gegenüber der ursprünglichen Variante durchsetzen. Dies sei bereits in anderen Ländern geschehen. Deshalb sei es notwendig, den Lockdown zu verlängern und Kontakte weiterhin zu reduzieren, um einen erneuten exponentiellen Anstieg der Infektionen zu verhindern.

Sie zeigte aber auch Verständnis für die Härten, die die Beschränkungen Betrieben und Menschen auferlegten. Die Bürger erwarteten einen klaren Weg der Öffnungen. Deshalb versprach sie auch, die Beschränkungen "keinen Tag länger als nötig" aufrechtzuerhalten. Die Politik sei verpflichtet, die Maßnahmen aufzuheben, wenn die Begründung dafür entfalle.

So sei es beispielsweise ab dem 1. März Friseuren wieder erlaubt zu öffnen. Und viele Bundesländer würden noch in diesem Monat zumindest teilweise den Unterricht an Grundschulen wieder ermöglichen - auch wenn sie sich selber einen strengeren Kurs gewünscht hätte. Weitere Öffnungsschritte, etwa im Einzelhandel, sollen in den Ländern aber erst erfolgen, wenn dort der Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht sei.

35er-Inzidenz neues Ziel

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf eine Verlängerung der aktuellen Corona-Einschränkungen bis zum 7. März geeinigt. Friseure sollen aber am 1. März unter Hygieneauflagen wieder öffnen dürfen. Der Handel soll folgen, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter 35 liegt. Wann Schulen wieder öffnen, sollen die Bundesländer selbst entscheiden. Erste Länder kündigten bereits zum 22. Februar vorsichtige Schulöffnungen an.