Finanzierung der Corona-Krise Merkel will keine Steuern erhöhen

Kanzlerin Merkel hat sich dagegen ausgesprochen, zur Finanzierung der Corona-Krise die Steuern zu erhöhen. Außerdem kündigte sie Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie an.

Die Bundesregierung plant nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel zur Finanzierung der Corona-Krise bisher keine Steuererhöhung. "Stand heute sind keinerlei Erhöhungen von Abgaben und Steuern geplant", sagte sie in der Regierungsbefragung im Bundestag.

Es gehöre zu Politik, "dass wir zum jetzigen Zeitpunkt immer antworten, sonst wären wir ja Zukunfts-Vorherseher, und das maße ich mir nicht an", fügte Merkel hinzu.

Bei einer späteren Frage aus den Reihen der Linksfraktion ergänzte die Kanzlerin, sie spreche sich nicht für eine Vermögensabgabe aus. Es sei gut, dass es noch Unternehmen gebe, die Gewinne machten, um dann Steuern zahlen zu können. Dabei gelte grundsätzlich, starke Schultern sollten mehr belastet werden, schwächere weniger.

Sie sei insgesamt froh, dass die Pandemie Deutschland in einer wirtschaftlich guten Situation erfasst habe. "Wir haben die Chance, es gut zu bewältigen. Aber ich sage nicht, dass niemand etwas merken wird."

Konsequenzen für Schlachtindustrie

Merkel äußerte sich auch zu den Corona-Ausbrüchen in den Belegschaften von Schlachtbetrieben und kündigte Konsequenzen für die Fleischindustrie an. Arbeitsminister Hubertus Heil werde am kommenden Montag ein Konzept dazu vorlegen.

"Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel", sagte Merkel. Die Bundesregierung beabsichtige, notwendige Änderungen zu beschließen. Sie versicherte, nicht zufrieden zu sein "mit dem, was wir da jetzt gesehen haben".

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mahnte Merkel erneut die weitere Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften an. "Es wäre doch deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssen", sagte sie.

Da es keinen Impfstoff gebe, werde man mit dem Virus noch längere Zeit leben müssen. Jetzt gelte es, das gemeinsam Erreichte nicht zu gefährden. Sie betonte: "Lassen Sie uns mutig und wachsam sein."