Meppener Moorbrand Zu viele Fehler, zu wenig Kommunikation

Auf dem Bundeswehrgelände in Meppen brannte das Moor im September nach einer Raketenübung wochenlang. Ein Abschlussbericht des Verteidigungsministeriums zeigt: Es gab viele Fehler.

Von Christoph Prössl, ARD-Hauptstadtstudio

Am Morgen des 3. September 2018 traf der Versuchsleiter der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen mit mehreren Personen zusammen, um das geplante Schießen für diesen Montag durchzugehen.

Moorfeuchtigkeit spielte kein Rolle

Die Hubschrauberbesatzung war anwesend sowie der Schießleiter und die sogenannte Flugkoordination. Und auch mit der Bundeswehrfeuerwehr wurde der Tag abgesprochen: keine gravierenden Bedenken. Waldbrandstufe zwei von höchstens fünf. Die Feuchtigkeit des Moores spielte bei der Lagebesprechung keine Rolle, ein Fehler, wie sich herausstellen soll. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Bericht des Verteidigungsministeriums unter der Überschrift "Maßnahmen an der wehrtechnischen Dienststelle" vor. Darin formulieren die Autoren, was verbessert werden soll:

"Vor einem Schießversuch wird auch der Feuchtigkeitsgrad der Erprobungsfläche in die Bewertung mit einbezogen."

Die Besatzung des Kampfhubschraubers "Tiger" feuerte zehn Raketen ins Moor. Am Nachmittag fiel dann auf, dass das Moor an zwei schlecht zugänglichen Stellen brannte. Erste Löscharbeiten mussten am Abend wegen Dunkelheit und möglichen Munitionsresten im Gebiet eingestellt werden.

Kataster von Munitionsresten fehlt

Ein weiterer Fehler wird deutlich: Es gibt kein Kataster der Munitionsreste. Seit 1877 wird auf diesem Gebiet geschossen und geprüft, 2008 gab die Bundeswehr ein Gesamtkonzept zur Erfassung von Kampfmittelverdachtsfällen in Auftrag. Wieso es noch nicht vorliegt, dazu macht der Bericht keine Angaben. Für die Feuerwehrleute ist das ein großes Hindernis, denn alte Munition kann durch das Feuer unkontrolliert in Brand geraten.

Am nächsten Tag rückten die Kräfte wieder aus, mit schwerem Gerät. Die Kette einer Löschraupe sprang herunter, das Gefährt fiel aus. Im Abschlussbericht des Bundesverteidigungsministeriums heißt es:

"Durch die zeitliche Verzögerung und aufkommende Winde konnte sich das Feuer an den Brandstellen weiter ausbreiten".

Die Löscharbeiten dauerten: Wochenlang brannte es im Meppener Moor.

Feuer breitete sich trotz Maßnahmen aus

Ein Bundeswehr-Hubschrauber wurde zur Unterstützung angefordert. Was an den folgenden Tagen genau geschah, lässt der Bericht offen. Das Gelände sei unzugänglich gewesen, Wege hätten hergestellt werden müssen. Durch Wasserwerfer sollte die Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Weiter geht es im Berichtstext erst am 9. September, also fünf Tage, nachdem der Brand gemeldet worden war, mit der Feststellung, dass das Feuer sich trotz der Maßnahmen weiter ausbreitete. Am 21. September erklärte der Landrat Emsland den Katastrophenfall. Was also wirklich falsch lief, bleibt abstrakt.

Moorbrand bei Meppen droht auf benachbarte Dörfer überzugreifen (Archiv)

tagesschau 20:00 Uhr, 21.09.2018, Marie-Caroline Chlebosch, NDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-450959~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Materielle, personelle und organisatorische Mängel

Trotzdem ist der Bericht des Verteidigungsministeriums in der zusammenfassenden Analyse deutlich:

"Bei der umfassenden Aufarbeitung des Moorbrandes wurden, wie dargestellt, Mängel identifiziert, die unter anderem materielle, personelle organisatorische und Ausbildungsdefizite betreffen".

Der Brand sei zu spät innerhalb der Bundeswehr nach oben gemeldet worden, die Kommunikation mit dem Land Niedersachsen hätte klarer und umfassender sein müssen, heißt es in dem 43-seitigen Papier. Bei der Zusammenarbeit mit anderen zivilen Helfern, also freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk, habe es "Handlungsunsicherheit" gegeben. Die Bundeswehr will zusätzliche Löschraupen beschaffen, Vorschriften wurden geändert, die Dienststelle soll zusätzliche Posten bekommen.

Gesamtkosten von rund acht Millionen Euro

Die Gesamtkosten für die Brandbekämpfung und Schadensbegleichung betragen rund acht Millionen Euro. Knapp 300 Anträge von Privatpersonen und aus der Landwirtschaft gingen ein, fast alle sind bearbeitet. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch. Der Verteidigungsausschuss debattiert den Bericht am Mittwoch.

Bericht listet Fehler zum Meppener Moorbrand auf

Christoph Prössl, ARD Berlin

29.01.2019 11:02 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.