Sie wurden ohne Gebärmutter geboren, trotzdem konnten zwei Frauen in Deutschland ein gesundes Kind auf die Welt bringen - dank Transplantationen. Doch diese sind umstritten.

Von Veronika Simon, SWR

Die erste transplantierte Gebärmutter in Deutschland wurde einer Frau eingesetzt, der dieses Organ von Geburt an fehlte. Ihre Mutter spendete der heute 25-Jährigen ihre Gebärmutter. Auch die zweite Gebärmutterempfängerin war zwar mit Eierstöcken, jedoch ohne Uterus zur Welt gekommen.

Bei Gebärmutterspenden handelt es sich meist um Organe von lebenden Spenderinnen, häufig Verwandten der Empfängerin. Erst in einem Fall im Jahr 2018 haben Gynäkologen das Organ einer hirntoten Spenderin verpflanzt.

Neugeborenes im Brutkasten in der Frauenklinik Tübingen

Geburt zweieinhalb Jahre nach der Transplantation

Den Patientinnen in Tübingen wurden Eizellen aus ihren vorhandenen Eierstöcken entnommen, mit dem Samen des Partners künstlich befruchtet und in den Uterus eingesetzt. So konnten sie schwanger werden. Zweieinhalb Jahre vergingen von der ersten Transplantation bis zur Geburt des Kindes.

Besonders kritisch war die Phase nach der Transplantation. Auch wenn das Organ von einer Verwandten stammte, war die Gefahr einer Abstoßung groß.

Nach dem Eingriff müssen die behandelten Frauen wie bei jeder Organspende Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken. So soll verhindert werden, dass das fremde Organ abgestoßen wird. Diese Medikamente müssen auch während der Schwangerschaft eingenommen werden. Negative Folgen für das Kind soll die Einnahme von Immunsuppressiva jedoch nicht haben. Das zeigen Erfahrungen von Patientinnen mit transplantierten Nieren.

Erster Eingriff in Schweden

Wissenschaftlich etabliert ist der Eingriff noch nicht. Die beteiligten Forschergruppen sammeln und veröffentlichen nun ihre Daten.

Der Erfinder der Technik ist Mats Brändström aus Schweden. 2013 führte er die erste Uterustransplantation bei einer Frau in Schweden durch. Bei zehn der Transplantationen weltweit war er dabei, auch bei denen in Tübingen.

Ethische Bedenken

Ethisch ist der Eingriff bisher kaum diskutiert worden, kritisiert Professor Doktor Sigrid Graumann. Sie ist Mitglied des Ethikrats und beschäftigt sich mit ethischen Fragen der Reproduktionsmedizin und ihren gesellschaftlichen Folgen:

"Ich halte es für problematisch, alles zu tun, was medizinisch möglich ist, um Kinderwünsche zu erfüllen. Es handelt sich dabei nicht um lebensbedrohliche Krankheiten."

Besonders kritisch sieht sie, dass bei diesem Eingriff Dritte gefährdet werden könnten. Die gesunde Spenderin unterziehe sich einer großen Operation und das Kind könne im Falle einer Abstoßung des transplantierten Organs geschädigt werden.

"Kinderwunsch ist ein natürliches Bedürfnis"

Professor Sara Brucker

Professor Sara Brucker von der Frauenklinik Tübingen hat die Transplantationen in Deutschland geleitet und die Kinder später mit ihrem Team per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Auch sie fordert dazu auf, Gebärmuttertransplantationen öffentlich zu diskutieren. Eine Gebärmutter sei per se kein Organ, das man zum Leben brauche. Aber:

"Ein Kinderwunsch und der Wunsch, Mutter zu werden, ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Und da in Deutschland eine Leihmutterschaft nicht möglich ist, blieb uns nur die Möglichkeit der Gebärmuttertransplantation."

Sobald fünf Kinder nach einer solchen Transplantation gesund in Tübingen zur Welt gekommen sind, wollen die Ärzte vorerst keine weitere Gebärmutter transplantieren. Sie wollen dann zunächst ein Uterus-Transplantations-Zentrum beantragen und aufbauen.