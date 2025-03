Koalitionsverhandlungen Union und SPD wollen Heizungsgesetz offenbar abschaffen Stand: 25.03.2025 14:07 Uhr

Kaum ein anderes Projekt der Ampel ist so umstritten wie das sogenannte Heizungsgesetz. Nun hat sich eine Arbeitsgruppe von Union und SPD laut Medienberichten darauf verständigt, die Förderung in ihrer jetzigen Form abzuschaffen.

Union und SPD wollen Medienberichten zufolge das sogenannte Heizungsgesetz in seiner jetzigen Form abschaffen. Die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters berichten von einem Papier der zuständigen Arbeitsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen, laut dem CDU/CSU und SPD künftig nicht mehr den Jahresenergieverbrauch eines Gebäudes in den Vordergrund stellen, sondern stärker auf Emissionseffizienz setzen wollen.

Das hieße, dass die Verringerung des gesamten Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen über den Lebenszyklus eines Gebäudes mehr Gewicht bekäme. Das würde auch Emissionen beim Bau, bei der Sanierung oder einem Rückbau umfassen.

Laut dem Papier soll die Heizungsförderung zwar grundsätzlich fortgesetzt werden, aber offenbar zu anderen Konditionen. Wie genau die aussehen sollen, bleibt bisher offen. In dem Dokument heißt es dazu nur: "Bezahlbarkeit, Technologieoffenheit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz sind unsere Ziele für die Modernisierung der Wärmeversorgung."

Unklar ist außerdem, ob die Einigung der Arbeitsgruppe am Ende in einem Koalitionsvertrag steht. Laut dem Papier steht sie wie alle Ergebnisse der Arbeitsgruppen unter dem Vorbehalt, dass sie von der Spitzenrunde bei den Koalitionsverhandlungen auch übernommen wird.

Viel Streit ums Heizen seit 2023

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich 2023 darauf verständigt, dass der Staat den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung mit bis zu 70 Prozent der bei 30.000 Euro gedeckelten Kosten bezuschusst. Die Novelle des als Heizungsgesetz bekannt gewordenen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gilt seit Anfang 2024. Funktionierende Heizungen können aber weiter betrieben werden.

Die entsprechenden Änderungen des GEG unter Federführung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatten zu einem der schärfsten Streits in der Regierung geführt. Kern des Konflikts war die Vorgabe, welche Heizungen überhaupt noch eingebaut werden dürfen. Neue Heizungen sollen mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energien nutzen - es gibt aber Ausnahmen.

Engere Verzahnung mit kommunaler Wärmeplanung

Laut dem neuen Papier wollen Union und SPD nun stärker berücksichtigen, wie es vor Ort mit der Energieversorgung aussieht. GEG und kommunale Wärmeplanung würden "enger verzahnt", heißt es. "Die Wärmeplanung wird zur Energieplanung weiterentwickelt."

Die Union hatte die Abschaffung des Heizungsgesetzes der Ampel bereits in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben. "Mit dem bürokratischen Reinregieren in den Heizungskeller muss Schluss sein. Wir fördern technologieoffen emissionsarme Wärmelösungen", heißt es darin. Auch in der SPD gibt es Stimmen für eine Reform.

Laut dem Portal "Table Media" hat die Union in der aktuellen Arbeitsgruppe im Gegenzug für eine Abschaffung des Heizungsgesetzes einer Verdopplung der Förderung des Programms "Junges Wohnen" mit derzeit 500 Millionen Euro zugestimmt. Die SPD hatte sich in ihrem Wahlprogramm dafür ausgesprochen, dass Studierende und Azubis für ein WG-Zimmer möglichst nicht mehr als 400 Euro zahlen.

Dröge warnt vor "Gift für die Wirtschaft"

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnte, mit einer Abkehr von dem geltenden Heizungsgesetz würden sich CDU-Chef Friedrich Merz und sein SPD-Kollege Lars Klingbeil vom Klimaziel für 2030 verabschieden. "Deutschland hängt beim Klimaschutz im Gebäudebereich ohnehin hinterher, Rückschritte wären hier verantwortungslos", sagte sie der dpa. Zudem entstünde Chaos bei Millionen von Bürgern, Kommunen und Unternehmen. "So etwas ist Gift für die Wirtschaft."