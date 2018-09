Beschluss der Bischöfe Sieben-Punkte-Plan gegen Missbrauch

Nach Veröffentlichung einer Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche hat die Bischofskonferenz einen Sieben-Punkte-Plan beschlossen. Doch Opfervertreter fordern tiefgreifende Veränderungen.

Die deutschen Bischöfe haben Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs in der katholischen Kirche beschlossen. "Es darf keine Tabuthemen geben", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zum Abschluss der Herbstvollversammlung. Die Bischofskonferenz hatte am Dienstag eine Studie zum tausendfachen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche von 1946 bis 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Anlaufstellen und Gespräche

In einem Sieben-Punkte-Plan kündigen die 66 Bischöfe unter anderem einen "transparenten Gesprächsprozess" mit Experten über den Zölibat und die Sexualmoral der Kirche an. Auch sollen die Zahlungen von Anerkennungsleistungen an Opfer überprüft werden. Außerdem wollen die Bischöfe mithilfe externer Fachleute "mehr als bisher" die Begegnung mit den Missbrauchsopfern suchen. Neben Ansprechpartnern in den einzelnen Bistümern solle es künftig auch unabhängige Anlaufstellen geben.

Weiter hieß es in der Erklärung: "Wir werden kontinuierlich beraten, wie wir mit unseren Vorhaben vorankommen." Zudem sollen Standardverfahren zur Führung der Personalakten von Klerikern entwickelt und überdiözesane Kontrollverfahren für den Umgang mit Missbrauch und die Vorbeugung eingeführt werden.

Namen, Orte und Fakten nennen

Matthias Katsch, Mitbegründer des Opferverbandes "Eckiger Tisch" fordert die Kirche auf, Zugang zu allen Akten zu gewähren.

Der Opferverband "Eckiger Tisch" kritisierte die Studie als viel zu oberflächlich und forderte nach der Veröffentlichung erneut eine "unabhängige, staatliche Untersuchungs- und Aufarbeitungskommission". Diese müsse Namen, Orte und Fakten konkret benennen, um Täterstrategien und Netzwerke aufzeigen zu können. Es sei jetzt endgültig deutlich geworden, dass eine Organisation, in der so viele "Täter und Vertuscher" aktiv gewesen seien, die Vofälle nicht selbst aufarbeiten könne.

Der Mitbegründer der Initiative, Michael Katsch sagte, die Kommission müsse professionell ausgestattet sein und Zugang zu allen Akten bekommen. Sie solle Betroffene anhören und Zeugen vernehmen. Man dürfe eine sozialwissenschaftliche Studie nicht mit Aufarbeitung verwechseln, so Katsch.

Kirchenrecht ändern?

Für einen besseren Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch hält der vatikanische Kinderschutzexperte Hans Zollner sogar eine Änderung des Kirchenrechts für notwendig. So müssten unbedingt die Rechte und Pflichten aller Beteiligten genauer geregelt werden.

Bisher gelte dies nur für Kleriker, nicht aber etwa für Laien oder Ordensschwestern, sagte Zollner bei einem Gespräch mit internationalen Journalisten in Rom. Zudem sei sexueller Missbrauch kirchenrechtlich bisher unzureichend definiert. Über diese Reformen werde derzeit aber beraten.

