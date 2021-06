Sonderermittler gefordert Opposition macht Druck im Maskenstreit

Im Koalitionsstreit um die Verteilung möglicherweise minderwertiger Schutzmasken an soziale Einrichtungen verlangt die Opposition Aufklärung. Die FDP fordert einen Sonderermittler. Die Linke will das Thema im Bundestag erörtern.

In der Debatte um die Verteilung von möglicherweise unzureichend geprüften und qualitativ minderwertigen Corona-Schutzmasken fordert die Opposition Konsequenzen.

Die FDP will einen Sonderermittler einsetzen. FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Die Faktenlage deutet auf eine lange Fehlerkette von Minister Spahn hin. Wir haben den Eindruck, bei den jetzt bekanntgewordenen Vorgängen um die Bestellung der Masken handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs." Die Vorgänge müssten schnell und lückenlos aufgeklärt werden.

Für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag sei es nun leider zu spät, sagte Theurer mit Blick auf die im September anstehende Bundestagswahl. Er forderte: "Die Bundesregierung oder der Bundestag müssen deshalb umgehend einen Sonderermittler einsetzen, der am besten vom Bundesrechnungshof kommen sollte."

Linke beantragt Aktuelle Stunde

Die Linke beantragte eine Aktuelle Stunde im Bundestag, die wohl an diesem Mittwoch stattfinden könnte. "Statt in der Krise Sicherheit zu geben, veranstaltet die Koalition ein unwürdiges Theater und schiebt die Verantwortung hin und her", sagte Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte der Nachrichtenagentur dpa. "Es stehen mehrere Vorwürfe im Raum, von der Abwertung benachteiligter Bevölkerungsgruppen bis hin zur Verbrennung von Milliarden Euro Steuergeldern."

Minderwertige Masken für soziale Einrichtungen?

Die Debatte geht auf einen Bericht des Magazins "Der Spiegel" zurück. Demnach sollten nach Plänen des von Minister Jens Spahn (CDU) geführten Gesundheitsministeriums in China bestellte Corona-Schutzmasken, die nicht nach hohen Standards getestet worden und möglicherweise minderwertig seien, an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen.

Der Koalitionspartner SPD hatte Spahn daraufhin indirekt zum Rücktritt aufgefordert, der die Vorwürfe zurückwies. Die Masken aus China seien nachweislich geprüft worden. Sie hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber beim Infektionsschutz sicher.

In seiner Partei hat der Gesundheitsminister Rückendeckung: Sowohl der CDU-Vorsitzende Armin Laschet als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigten ihn gegen die Angriffe der SPD.