Maskenaffäre der Union Razzia bei Bayerns Ex-Justizminister

In der Affäre um Masken-Geschäfte von Unionspolitikern ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München nun auch gegen Bayerns Ex-Justizminister Sauter. Das Büro des CSU-Landtagsabgeordneten und seine Privaträume wurden durchsucht.

Die Affäre um fragwürdige Geschäfte im Zusammenhang mit der Vermittlung von Corona-Schutzmasken weitet sich aus. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München nun auch gegen den CSU-Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Justizminister Alfred Sauter wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern.

Die Ermittlungsbehörde bestätigte dem BR, dass das Verfahren inzwischen auf insgesamt fünf Beschuldigte ausgeweitet worden sei. Unter den Beschuldigten befinde sich "ein Abgeordneter des Bayerischen Landtags". Angaben zum Namen des Abgeordneten machten die Ermittler allerdings nicht. Die CSU-Landtagsfraktion und das Büro Sauters wollten die Berichte auf Anfrage nicht bestätigen.

Zehn Objekte in Bayern durchsucht

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, man durchsuche im Rahmen der Ermittlungen gemeinsam mit dem Bayerischen Landeskriminalamt "insgesamt zehn Objekte in München und im Regierungsbezirk Schwaben". Der Bayerische Landtag bestätigte die "staatsanwaltliche Durchsuchung des Büros eines Mitglieds des Landtags". Laut einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" handelt es sich dabei um das Büro von Sauter. Auch seine Privat- und Geschäftsräume in München und im schwäbischen Landkreis Günzburg seien durchsucht worden.

Sauter hatte eingeräumt, in seinem Beruf als Rechtsanwalt den Vertrag für ein Millionengeschäft einer hessischen Firma mit Corona-Schutzausrüstung mit dem bayerischen Gesundheitsministerium entworfen zu haben. Er will nach eigenen Angaben aber ausschließlich als Rechtsanwalt tätig gewesen sein, nicht als Abgeordneter. Die Forderung des CSU-Landtagsfraktionschefs Thomas Kreuzer, die Summe und die Details des Geschäfts zu nennen, lehnte Sauter ab.

Bundesgesundheitsministerium hilft bei Aufklärung

Ursprünglich hatten sich die Münchener Ermittlungen vor allem gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (ehemals CSU) gerichtet, der für die Vermittlung von Schutzmasken Provisionen im sechsstelligen Bereich kassiert haben soll. Er bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen ist der ehemalige Vizefraktionschef der Union im Bundestag aus seiner Partei ausgetreten.

Am Montag hatte das Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt, eine Liste mit den Namen aller Abgeordneten, die an der Bestellung von Schutzausrüstung beteiligt waren, an die Bundestagsverwaltung übergeben zu haben. Das Ministerium sei nach einer hausinternen Erhebung inzwischen auf alle Abgeordneten zugegangen, "deren Hinweise dazu beigetragen haben, dass wir Verträge über die Beschaffung von Schutzausrüstung schließen konnten", sagte ein Sprecher. Das Ministerium wolle bis Dienstagabend auf eine Reaktion der Bundestagsverwaltung warten, bevor weitere Informationen veröffentlicht werden.

SPD will unabhängigen Transparenzbeauftragten

Die SPD forderte unterdessen, es müsse ein unabhängiger Transparenzbeauftragter im Bundestag eingesetzt werden, um mehr Klarheit in die Maskenaffäre der Union zu bringen. "Es geht hier auch ein bisschen um das Ansehen des Bundestags, deswegen will ich, dass dieser Ermittler tätig wird", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, im ARD-Morgenmagazin. "Der Bundestagspräsident soll das vorlegen und dann kriegt man, glaube ich, eine Befriedung der gesamten Situation."

Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sämtliche Kontakte der betroffenen Abgeordneten offenzulegen, genüge nicht, sagte Schneider. Es brauche mehr Transparenz. Die CDU müsse ein Eigeninteresse an vollständiger Aufklärung haben, sonst "kommt jeden Tag eine neue Geschichte raus".