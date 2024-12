Sicherheitsdebatte nach Tat in Magdeburg "Erinnert an den Anschlag vom Breitscheidplatz"

Der Anschlag in Magdeburg wirft die Frage nach Fehlern der Behörden auf. Grünen-Politiker von Notz sieht ähnliche Defizite wie beim Breitscheidplatz-Anschlag. Kritik gibt es zudem an der Bundesinnenministerin und am Informationsaustausch. mehr