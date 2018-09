Innenminister Seehofer hat sich zwar bereit erklärt, die Causa Maaßen neu zu bewerten. Entlassen will er ihn aber nicht, stellte er in der "BamS" klar. SPD-Chefin Nahles sieht die GroKo wegen Maaßen nicht in Gefahr.

Vor dem neuen Treffen der Koalitionsspitzen hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer gegen eine Entlassung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ausgesprochen und eine tragbare Lösung für alle Beteiligten gefordert. Laut Vorabbericht sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag", dass er Maaßen nicht entlassen werde.

"Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und entlasse sie nicht, weil die politische und öffentliche Stimmung gegen sie ist." Den Vorwurf, Maaßen sei "rechtslastig oder vertrete rechtsextremistische Positionen, weise ich mit allem Nachdruck zurück", sagte Seehofer dem Bericht zufolge.

Erneut sprach er Maaßen sein Vertrauen aus: "Wir müssen Herrn Maaßen mit Anstand behandeln. Er ist ein hoch kompetenter und integrer Mitarbeiter. Er hat kein Dienstvergehen begangen."

Kein Treffen ohne Lösungsszenario

Der SPD warf Seehofer eine Kampagne gegen Maaßen vor. Im Streit über dessen Zukunft gebe es auch deshalb noch großen Abstimmungsbedarf. "Es wird erst ein Treffen der Parteivorsitzenden geben, wenn ich weiß, was die Forderungen der SPD sind und wie eine Einigung mit der Union funktionieren könnte. Es wird keine Zusammenkunft ohne ein vorheriges Lösungsszenario geben, das alle Beteiligten in der Zukunft mittragen", erklärte Seehofer weiter.

Reportage über das Verhältnis von Sicherheitsbehörden und Politik

Neuer Bewertung zugestimmt

Am Freitag hatte SPD-Chefin Andrea Nahles Kanzlerin Angela Merkel und Seehofer dazu aufgefordert, den Fall Maaßen neu zu verhandeln. Grund für ihren Schritt war die massive Kritik innerhalb ihrer Partei. Nahles hatte zugestimmt, dass Maaßen als Verfassungsschutzchef abgelöst und als höher bezahlter Staatssekretär im Innenministerium eingesetzt wird. Zuvor hatte sie vehement die Ablösung Maaßens unter anderem wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu den rechtsextremen Zwischenfällen in Chemnitz gefordert.

Merkel und Seehofer hatten sich am Freitag zu einer Neubewertung bereit erklärt. Es wurde erwartet, dass sich die drei Parteichefs heute zu der Personalie austauschen und möglichst eine Lösung finden.

Nahles befürchtet keinen Koalitionsbruch

Die "BamS" befragte auch Nahles nach ihren Erwartungen an das Treffen mit Merkel und Seehofer. Sie erklärte: "Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern." Bei dem Gespräch werde es aber auch "um das notwendige Vertrauen in der Zusammenarbeit der Bundesregierung gehen".

Eine Versetzung Maaßens in den einstweiligen Ruhestand verlangte Nahles explizit nicht. Für die Neuverhandlungen um Maaßens Zukunft stellte sie zwei Bedingungen: "Erstens muss es eine Lösung geben, die nicht das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletzt. Zweitens muss Vertrauen wiederhergestellt werden."