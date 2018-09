Causa Maaßen Neue Lösung in Sicht?

Die Zukunft von Maaßen beschäftigt weiter die Regierungskoalition. Am Wochenende soll eine Lösung gefunden werden, damit sich die Regierung wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren könne, so die Kanzlerin.

Angeblich wird es Sonntagnachmittag das Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD geben. Allerdings kann man davon ausgehen, dass Kanzlerin Angela Merkel, Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Vorsitzende der SPD, Andrea Nahles, in ständigem Kontakt stehen, um den Problemfall Maaßen nun im zweiten Anlauf zu lösen.

Dem werden verharmlosende Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz und eine angebliche Nähe zu AfD-Politikern angelastet. "Da haben wir eine unmissverständliche Position", sagt Natascha Kohnen, die Landesvorsitzende der Bayern-SPD und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im nächsten Monat: "Unsere Forderung war von vornherein klar, dass Herr Maaßen nicht Chef des Verfassungsschutzes bleiben kann." Alles Weitere werde jetzt am Wochenende beraten, aber klar sei, so Kohnen, die Entscheidung der vergangenen Wochen gehe nicht, denn: "Niemand kann verstehen: wenn jemand das Vertrauen an eine Spitzenposition verliert, wieso der dann befördert wird."

Inständig um Nachverhandlungen gebeten

Dafür soll dann auch noch ein SPD-Staatssekretär in den Ruhestand geschickt werden. Noch interessanter aber ist die Frage, wieso das SPD-Chefin Nahles abnickte, mit Rückendeckung anderer Spitzengenossen, um dann unter dem Druck der wütenden Basis in einem Brief an Merkel und CSU-Chef Seehofer inständig um Nachverhandlungen zu bitten.

Eine abgestimmte Strategie sieht anders aus, wie auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil einräumen muss: "Wir haben in der Tat turbulente Tage hinter uns." Man habe in der Parteispitze diskutiert und es gebe sowohl bei den Bundestagskollegen als auch in den Ländern und im Parteivorstand, Rückenstärkung für Nahles.

"Wir sehen aber, wir verlieren damit auch Vertrauen in der Öffentlichkeit und deswegen hat Andrea Nahles in dem Brief ja vorgeschlagen: Wir reden nochmal neu", so Klingbeil.

Politisches Trauerspiel

Die Opposition spricht von einem politischen Trauerspiel und ist sich da ausnahmsweise einig. Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, sagt: "Dieses Verhalten der Großen Koalition schädigt ja nicht nur sie selbst, es schädigt das Ansehen der Politik insgesamt und es schädigt das Ansehen unserer demokratischen Institution."

Mit der Maaßen-Affäre droht der Regierungskoalition schon zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten das Aus. Eine Idee, wie die Lösung des Problems aussehen könnte, hat auch SPD-Generalsekretär Klingbeil nicht: "Da muss man jetzt in Gespräche gehen, die wir sehr ernsthaft führen werden. Das muss man jetzt auch ohne öffentlichen Showdown tun, und ich bin dafür, dass wir sachlich reden, dass wir uns auch die Zeit nehmen, diese Dinge zu besprechen."

Doch in den vorläufigen Ruhestand?

Die SPD würde die Angelegenheit auch gern gegen Bundesinnenminister Seehofer zu drehen. Aber die Bundeskanzlerin wird sich kurz vor der Bayernwahl kaum mit dem CSU-Vorsitzenden anlegen wollen. Möglich, dass sich der ehemalige Verfassungsschutzchef doch überzeugen lässt, in den vorläufigen Ruhestand zu gehen.

Die Gespräche zur Lösung der Causa Maaßen müssen aber nach Ansicht von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vor allem klären, ob die Koalitionsparteien überhaupt noch zusammen regieren wollen.

