Außer Äußerungen via Zeitung blieb es heute bislang still in der Causa Maaßen. Das ist auch weiterhin so, doch hinter den Kulissen gibt es offenbar ein Hauch von Bewegung - und ein wolkiges Zitat Seehofers.

An der Lösung der Causa Maaßen wird hinter den Kulissen heftig gearbeitet. Dafür gibt es zwar keine Bestätigung, aber davon ist auszugehen. Zumal die Kanzlerin den leidigen Fall nach diesem Wochenende ja eigentlich vom Tisch haben wollte. Doch außer Interviewäußerungen via "Bild am Sonntag" von Horst Seehofer und Andrea Nahles gab es den ganzen Sonntag - nichts. Nicht einmal die Bestätigung, dass es heute noch ein Krisentreffen der Parteichefs gibt.

Um ihn geht es: Verfassungsschutzpräsident Maaßen

Sonderkoordinator statt Staatssekretär?

Doch offenbar kommt jetzt ein Hauch von Bewegung in die Sache. Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert Seehofer mit den Worten: Momentan sind wir nach meiner Einschätzung auf gutem Weg." So viel Zuversicht war zuletzt selten im Gezerre um die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten.

Die "SZ" will auch von "vorsichtig optimistischen Signalen" aus SPD-Kreisen wissen. Als mögliche Lösung kreist ein Wechsel Maaßens ins Innenministerium - aber nicht als Staatssekretär, sondern als Sonderkoordinator. Das hätte auch den Vorteil, dass der für Baufragen zuständige, allseits geachtete Staatssekretär Gunther Adler (SPD) seinen Posten im Bundesinnenministerium nicht räumen müsste. "Diese Option scheint derzeit plausibel", zitiert die "SZ" SPD-Kreise.

Zumal Seehofer ja via "BamS" nur eine Entlassung Maaßens abgelehnt hatte, nicht aber eine Versetzung, wie Moritz Rödle in der tagesschau erinnerte.

Nahles' Kehrtwende

Am Freitag hatte SPD-Chefin Andrea Nahles Kanzlerin Angela Merkel und Seehofer dazu aufgefordert, den Fall Maaßen neu zu verhandeln. Grund für ihren Schritt war auch die massive Kritik innerhalb ihrer Partei. Auch in der Bevölkerung gab es durchweg negative Reaktionen. "Wir haben uns geirrt", schrieb Nahles in dem Brief an Merkel und Seehofer.

Nahles hatte zugestimmt, dass Maaßen als Verfassungsschutzchef abgelöst und als höher bezahlter Staatssekretär im Innenministerium eingesetzt wird. Zuvor hatte sie vehement die Ablösung Maaßens unter anderem wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu den rechtsextremen Zwischenfällen in Chemnitz gefordert.

Merkel und Seehofer hatten sich am Freitag zu einer Neubewertung bereit erklärt. Es wird erwartet, dass sich die drei Parteichefs heute zu der Personalie austauschen und möglichst eine Lösung finden.

Nahles ist optimistisch - mit Einschränkung

Der Fall Maaßen hatte die Große Koalition in schwieriges Fahrwasser gebracht. Vor allem in der SPD, aber vereinzelt auch in der CDU mehren sich Stimmen nach einem Ende des Regierungsbündnisses. Nahles ist aber optimistisch, dass die Koalition den Fall Maaßen überleben wird. "Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern", sagte sie der "Bild am Sonntag". Sie schränkte jedoch ein, die Basis für eine Zusammenarbeit müsse gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit sein. "Wenn das nicht mehr gegeben ist, scheitert die Regierung", sagte Nahles. Daher werde es bei dem neuerlichen Spitzentreffen auch "um das notwendige Vertrauen in der Zusammenarbeit der Bundesregierung gehen".

Eine Versetzung Maaßens in den einstweiligen Ruhestand verlangte Nahles explizit nicht. Für die Neuverhandlungen um Maaßens Zukunft stellte sie zwei Bedingungen: "Erstens muss es eine Lösung geben, die nicht das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletzt. Zweitens muss Vertrauen wiederhergestellt werden."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. September 2018 um 13:15 Uhr.