Der umstrittene Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Maaßen, wird abgelöst. Er werde künftig als Staatssekretär im Bundesinnenministerium tätig sein, teilte die Bundesregierung mit.

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten räumen. Dies teilte die Bundesregierung nach Beratungen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD mit. Der 55-Jährige werde Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

Bundesinnenminister Horst Seehofer schätze Maaßens Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit, hieß es in einer Mitteilung. Maaßen werde dennoch nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig sein. Für Maaßen stellt der Wechsel sogar eine Beförderung in eine höhere Besoldungsgruppe dar. "Einzelheiten zu den jeweiligen Zuständigkeiten im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird Bundesinnenminister Horst Seehofer morgen im Laufe des Tages der Öffentlichkeit vorstellen."

Laut ARD-Hauptstadtstudio ist das Besondere dieser Versetzung die Beförderung. Bisher habe Maaßen in der Besoldungsgruppe 9 gearbeitet. Für seine neue Tätigkeit steige er in die Besoldungsgruppe 11 auf, sagt ARD-Korrespondentin Iris Marx. Ob die SPD nun also viel gewonnen habe, sei noch nicht beantwortet.

Nachfolge noch ungeklärt

Wer Maaßen als Verfassungsschutzchef folgen soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt. In Unionskreisen hieß es, der aktuelle Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Engelke, sei Anfang der Woche als neuer Chef des Verfassungsschutzes im Gespräch gewesen.

Zum zweiten Mal binnen einer Woche hatten Kanzlerin Angela Merkel, Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles über eine Lösung des Streits um Maaßen beraten. Die SPD wollte, dass Maaßen seinen Posten räumt. Die Sozialdemokraten warfen ihm vor, er habe sich mit Äußerungen über fremdenfeindliche Übergriffe in Chemnitz "zum Stichwortgeber für rechte Verschwörungstheoretiker gemacht".

Ohne Ablösung hätte Koalitionsbruch gedroht

Auslöser der Debatte über Maaßen war unter anderem seine Äußerung, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe - vielmehr sprächen "gute Gründe" dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video "um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

In Chemnitz war am 26. August ein Deutscher erstochen worden. Des Totschlags tatverdächtig sind Asylbewerber. Nach der Tat hatte es Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik sowie Gegenproteste gegeben. Die SPD pochte vehement auf Maaßens Ablösung - vor allem weil sie ihm nicht mehr zutraute, die Demokratie energisch genug gegen rechte Attacken zu schützen. Ohne Ablösung Maaßens hätte ein Koalitionsbruch gedroht.