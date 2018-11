Debatte über Maaßens Abschiedsrede "Seehofer muss schnell entscheiden"

Eine Abschiedsrede, in der der scheidende Verfassungsschutzpräsident die Regierung scharf attackiert haben soll, könnte Maaßen zum Verhängnis werden. Auch Innenminister Seehofer steht erneut in der Kritik.

Massive Kritik an Teilen der Koalition und diverse Verschwörungsszenarien - der mutmaßliche Inhalt einer Rede des scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen sorgt in Berlin für Wirbel. Die SPD fordert, dass sein Dienstherr, Bundesinnenminister Horst Seehofer, klare Konsequenzen zieht.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, nach Maaßens Äußerungen sei er nun zuversichtlich, "dass Herr Seehofer als Innenminister da schnell entscheiden wird". "Das, was durchsickert aus dieser Rede, das ist nicht angemessen", so Klingbeil. Entsprechend werde der Innenminister wohl nun entscheiden.

"Der falsche Mann als Innenminister"

Grünen-Co-Chef Robert Habeck forderte im Deutschlandfunk die Trennung von Maaßen. "Das hätte man längst machen müssen", erklärte er. Dass Seehofer immer noch an Maaßen festgehalten habe, zeige, dass der CSU-Chef der falsche Mann als Innenminister sei. Seehofer sei in seinem Regierungsamt überfordert und nutze es für parteitaktische Spiele. Als Innenminister habe er dem Land keinen Dienst erwiesen.

"Das ist an Absurdität nicht zu überbieten, was wir da mit Herrn Maaßen und den Reaktionen darauf erlebt haben, dass man, wenn man Fehler macht, noch befördert wird", sagte CDU-Vize Armin Laschet am Sonntag im ZDF. Dieser Stil müsse ein Ende haben. "Wenn jetzt noch nachgekartet wird, glaube ich, dass der Bundesinnenminister sicher über Konsequenzen nachdenkt."

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte ebensfalls am Sonntag, die Äußerungen Maaßens würden unter die Lupe genommen werden. Nach Abschluss der Prüfung werde Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen. Ursprünglich hatte Seehofer geplant, Maaßen als Sonderbeauftragten ins Bundesinnenministerium zu holen. Nach Informationen der dpa wird Maaßen nun jedoch wahrscheinlich in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Minister Seehofer hat sich bislang immer hinter Maaßen gestellt.

"Linksradikale Kräfte" in der Bundesregierung

Medienberichten zufolge soll der 55-Jährige beim Treffen der europäischen Inlandsgeheimdienste in Warschau im Oktober in seiner Abschiedsrede die Regierung und insbesondere regierende SPD massiv kritisiert haben. Auch seine umstrittenen Äußerungen zu "Hetzjagden" bei einer Demonstration in Chemnitz habe er erneut vehement verteidigt.

Es gebe in der Bundesregierung "linksradikale Kräfte" - also bei Sozialdemokraten - die von Beginn an gegen die Regierung gewesen seien und die in Kooperation mit Teilen der Opposition und der Medien versucht hätten, ihn als Vehikel zum Bruch der Koalition zu benutzen. Er sei für diese Kräfte schon immer unliebsam gewesen, weil er die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung stets kritisiert habe.

Maaßen bedankte sich in der Rede laut "Spiegel" ausdrücklich für die Unterstützung durch Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Die Rede war seit dem 24. Oktober im geschützten Bereich des Intranets für alle Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu lesen.

Schwere Koalitionskrise

Maaßen muss wegen seiner Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz seinen Posten als Verfassungsschutzchef räumen. Er hatte die Echtheit eines Videos angezweifelt. Das hatte im September eine schwere Koalitionskrise ausgelöst, die fast zum Bruch des Regierungsbündnisses geführt hätte.

Die Ablösung Maaßens an der Spitze des Geheimdienstes und seine zunächst geplante Beförderung auf einen Staatssekretärsposten mit einem Gehalt von über 14.000 Euro im Monat hatte für breite Empörung gesorgt. Die drei Parteichefs der Großen Koalition - Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles - mussten diese Einigung daraufhin wieder zurücknehmen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. November 2018 um 20:00 Uhr.