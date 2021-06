US-Außenminister in Berlin Lösung im Pipeline-Streit bis August?

Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin hat US-Außenminister Blinken Einigkeit mit seinem Amtskollegen Maas demonstriert. Im Streit über die Pipeline Nord Stream 2 soll bald eine Einigung her. Mit Blick auf Libyen fordern sie rasche Wahlen.

Die Bundesregierung will bis August eine Lösung im transatlantischen Streit über die Gaspipeline Nord Stream 2 finden. Das kündigte Außenminister Heiko Maas in Berlin nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken an. Sicher wäre auch die Reise der Kanzlerin nach Washington Mitte Juli ein geeinigter Termin, sagte Maas. Aber im August werde der US-Kongress sich wieder mit möglichen Sanktionen beschäftigen. "Es ist uns außerordentlich wichtig, zu Ergebnissen zu kommen, die auch in Washington mitgetragen werden können", betonte der SPD-Politiker.

Blinken warnte, dass Russland Energie als Machthebel gegenüber der Ukraine nutzen könnte. "Unser Ziel ist, sicherzustellen, dass Russland Energie nicht als Zwangsmittel, als Waffe gegen die Ukraine oder irgendwen sonst in Europa nutzt", sagte der US-Außenminister. Die USA seien weiter der Ansicht, dass die Pipeline ein geopolitisches Projekt Russlands sei, das Europas Energiesicherheit gefährde. Mit Blick auf die Meinungsverschiedenheit in diesem Punkt zwischen Washington und Berlin betonte Blinken: "Das passiert von Zeit zu Zeit unter Freunden."

USA verzichteten auf Sanktionen

Die USA sind seit Jahren gegen den Bau der Ostseepipeline, die Gas unter Umgehung der Ukraine von Russland nach Deutschland pumpen soll. Dennoch gab die neue Regierung von US-Präsident Joe Biden im Mai ihren jahrelangen Widerstand gegen das Projekt teilweise auf und verzichtete auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft - auch aus Rücksicht auf die Beziehungen zu Deutschland.

Seitdem laufen Gespräche zwischen Deutschland und den USA über das weitere Vorgehen. Im Kern geht es darum, wie der Ukraine als bisherigem Transitland langfristig Einnahmen gesichert werden können, da sie auf die russischen Milliardenzahlungen für den Gastransfer angewiesen ist. Der entsprechende Vertrag zwischen Russland und der Ukraine ist bis 2024 befristet.

"Genau dieselben Ziele"

Kurz vor Beginn der zweiten Libyen-Konferenz in Berlin betonten Maas und Blinken die Bedeutung der für Dezember geplanten Wahlen in dem Bürgerkriegsland. "Wir wollen, dass Libyen zu nachhaltigem Frieden und Stabilisierung findet", sagte Maas. "Dafür wollen wir die Weichen richtig stellen und die internationale Unterstützung sichern."

Die Libyen-Konferenz konzentriere sich zudem auf den Abzug ausländischer Kräfte und die Vereinigung der libyschen Sicherheitskräfte. Blinken betonte, die USA und Deutschland verfolgten in Libyen genau dieselben Ziele. Die geltende Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland müsse weiter umgesetzt werden. "Wir haben eine Gelegenheit, die wir in den vergangenen Jahren nicht hatten, um Libyen wirklich zu helfen, sich in Richtung eines sicheren und souveränen Landes zu bewegen."

Libyen hofft auf Neuanfang

Libyen war nach dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 in einem Bürgerkrieg versunken, an dem viele verschiedene Milizen beteiligt sind. Seit dem vergangenen Jahr gilt jedoch eine Waffenruhe. In diesem Frühjahr wurde unter UN-Vermittlung eine Übergangsregierung gebildet, die das Land zu Wahlen am 24. Dezember führen soll. Dafür gibt es jedoch bisher keine gesetzliche Grundlage. Zudem sind noch etwa 20.000 ausländische Kräfte in Libyen im Einsatz.

Die Außenminister der im Libyen-Konflikt involvierten Länder beraten heute in Berlin über eine weitere Stabilisierung des nordafrikanischen Landes. Die eintägige Konferenz wird von der Bundesregierung und den Vereinten Nationen veranstaltet. Zu den Teilnehmern gehören die USA, Russland, die Türkei, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die libysche Übergangsregierung.