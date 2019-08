In Leipzig kommen heute Polit-Prominenz und die Spitzen der Luftfahrtindustrie zusammen, um über konkrete Schritte auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen zu sprechen. Denn: Es geht um die Zukunft der Branche.

Von Michael Immel, ARD-Luftfahrtexperte

Es geht um die Zukunft der Luftfahrt. Und es geht um Glaubwürdigkeit. Denn eines ist allen Beteiligten in den zurückliegenden Monaten deutlich geworden: Die Branche muss in der Klima-Debatte Akzente setzen. Es reicht nicht mehr aus, Flugzeuge grün anzustreichen und Bio-Kerosin als 10-Prozent-Beimischung in einem von vier Triebwerken als Sensation zu verkaufen.

Schließlich gibt es bereits eine weltweite Verpflichtung durch das CORSIA-Abkommen: ab 2020 soll der globale Flugverkehr C02-neutral wachsen. Dafür benötigt werden umweltschonende Technologien. Und eine klare Strategie der Bundesregierung. Das Luftfahrtkonzept muss überarbeitet und neu ausgerichtet werden.

Die Entwicklung neuer Antriebsformen will die Bundesregierung anpacken: Flugzeuge sollen leiser und energieeffizienter werden. Damit das Projekt genügend Auftrieb bekommt, ist die Regierung beim 1. Nationalen Luftfahrtkongress stark vertreten; Bundeskanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Altmaier und Verkehrsminister Scheuer kommen nach Leipzig. So viel Polit-Prominenz neben den Spitzen der Luftfahrtbrache heißt aber auch: Jetzt müssen sie liefern.

Leipziger Statement

Wie die künftige Strategie ausgerichtet werden soll, verrät das "Leipziger Statement für die Zukunft der Luftfahrt". Das Papier, das dem Hessischen Rundfunk vorliegt, soll am Mittag im DHL-Hangar am Flughafen Leipzig/Halle unterzeichnet worden. Darin heißt es: "Wir wollen in führender Position zur Entwicklung neuer Technologien und Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz beitragen, gerade auch mit dem Ziel eines CO2-neutralen Fliegens." Die Herausforderungen sollten als Chance begriffen werden. Es geht auch um Arbeitsplätze in der Luftfahrt - rund 850.000, die direkt und indirekt in der Branche anpacken.

Die Leipziger Erklärung fokussiert alternative Kraftstoffe und eine klimaschonende künftige Mobilität, die auf elektrisches und hybrid-elektrisches Fliegen setzt. Dazu nötige Technologien "müssen heute vorbereitet werden, um rechtzeitig für die nächste Generation von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen verfügbar zu sein", heißt es in dem Papier aus dem Wirtschaftsministerium.

Synthetische Kraftstoffe

Und das ist der Kern der Botschaft: "Um das ambitionierte Ziel des CO2-neutralen Fliegens zu erreichen, ist der Einsatz von alternativen nachhaltigen Kraftstoffen - insbesondere synthetische Power-to-Liquid Kraftstoffen erforderlich." Die marktfähige Entwicklung dieser Kraftstoffe will die Bundesregierung in Zukunft fördern. Es soll eine Roadmap erstellt werden, Pilotprojekte sind geplant. Aber all das wird Zeit brauchen. Bislang scheitert ein flächendeckender Einsatz von synthetischen Kraftstoffen sowohl an der weltweit verfügbaren Menge als auch an hohen Kosten.

Synthetische Kraftstoffe sind geeignet als Brückentechnologie für die kommenden zehn bis 15 Jahre. Und diese Zeit brauchen Forscher noch, wenn wir über neue Fluggeräte und andere Antriebsformen sprechen. Gerade, wenn es um die Reduzierung von Lärm und von Schadstoffen geht, verspricht das elektrische Fliegen ein Potential für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr. Auch am Einsatz von Brennstoffzellen als einer alternativen Antriebstechnik wird geforscht.

Einheitlicher Luftraum

Auch der Luftraum soll künftig besser genutzt werden. Im Leipziger Luftfahrt-Papier heißt es: "Ziel ist eine Steigerung der Flugsicherungskapazitäten." Dazu solle das EU-Regulierungsprogramm "Einheitlicher Europäischer Luftraum" (Single European Sky, SES) "überarbeitet werden". Das würde bedeuten, verkrustete Luftsicherheitsstrukturen und nationale Egoismen innerhalb Europas müssten aufgebrochen werden. Die Probleme sind seit mehr als 20 Jahren bekannt - und ungelöst.

Dabei liegen die Vorteile auch für den Klimaschutz auf der Hand. "Die Optimierung von Flugwegen hilft, Treibstoff und Emissionen einzusparen". Eine planbare direktere und kürzere Flugführung führe zu einer Steigerung der Kapazität und zudem zu einer zusätzlichen Verringerung der Umwelt- und Klimaauswirkungen des Luftverkehrs.