Ermittlungen im Fall Lübcke Person nach Vernehmung wieder frei

Im Fall des getöteten Regierungspräsidenten Lübcke hat die Polizei eine Person befragt. Ein Sprecher der Sonderkommission nannte keine weiteren Details. Unklar ist, ob die Person tatverdächtig ist. Sie wurde inzwischen wieder entlassen.

Der im Fall des erschossenen Kasseler Politikers Walter Lübcke in Gewahrsam genommene Mann ist wieder entlassen worden. "Er wurde befragt und konnte danach gehen", sagte ein Polizeisprecher. Mehr Details gab er nicht bekannt.

Nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" handelte es sich um einen jüngeren Mann, der in privater Beziehung zu dem 65-jährigen CDU-Politiker gestanden haben solle. Dies berichtete die "FAZ" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Auf die Spur des Mannes sei die Polizei durch die umfangreiche Auswertung privater Daten des Getöteten gekommen. Dazu habe dem Vernehmen nach auch die Auswertung seines Mobiltelefons gehört, schrieb die Zeitung weiter.

Lübcke war in der Nacht zum vergangenen Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.

Der Fall hatte auch wegen zahlreicher Hasskommentare nach dem Tod Lübckes für Aufsehen gesorgt. Das ZDF hatte in "Aktenzeichen XY... ungelöst" einen Zeugenaufruf ausgestrahlt. Bis Samstagmittag waren 160 Hinweise aus der Bevölkerung zu den möglichen Umständen des Todes von Lübcke eingegangen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die eingerichtete Sonderkommission der Polizei mitteilten.

Trauerfeier am 13. Juni

Die Trauerfeier für den Regierungspräsidenten ist für den 13. Juni in Kassel geplant. In der Martinskirche werde es einen Trauergottesdienst mit "protokollarischen Ehrenbekundungen" geben, kündigte eine Regierungssprecherin an.

Udo Langenohl, HR

