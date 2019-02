Achteineinhalb Jahre nach der Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten hat das Duisburger Landgericht das Verfahren gegen sieben von zehn Angeklagten eingestellt. Für sie ist der Prozess ohne Strafen beendet.

Im Strafprozess um die Loveparade-Tragödie im Juli 2010 mit 21 Toten hat das Landgericht Duisburg das Verfahren gegen sieben der zehn Angeklagten eingestellt. Dies hat das Gericht in der aus Platzgründen in Düsseldorf stattfindenden Hauptverhandlung mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft und die sieben Angeklagten hatten der Einstellung am Dienstag zugestimmt.

Drei Angeklagte, die eine Geldauflage in Höhe von etwa 10.000 Euro hätten zahlen sollen, hatten eine Einstellung abgelehnt. Gegen sie geht der Prozess nun weiter.

Der Prozess hatte im Dezember 2017 begonnen. Allen Angeklagten waren unter anderem fahrlässige Tötung und schwere Planungsfehler vorgeworfen worden.

Bei der Loveparade im Juli 2010 in Duisburg wurden in einem Gedränge 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und mehr als 650 verletzt.

