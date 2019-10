Vor mehr als einer Woche kaperte ein 32-Jähriger einen LKW und rammte damit mehrere Autos. Ein Terrormotiv schloss die Polizei nun aus.

Gut eine Woche nach dem wohl absichtlich verursachten Unfall mit einem Lastwagen in Limburg geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen mit. Zuvor hatten mehrere Medien über ein mögliches terroristisches Motiv berichtet.

Nach Angaben der Sprecherin hatte der Polizeipräsident für Westhessen, Stefan Müller, die Limburger Stadtverordneten am Montagabend darüber informiert, dass die Ermittler bisher keine Verbindung des Tatverdächtigen in die gewaltbereite islamistische Szene festgestellt hätten. Wie der SWR berichtet, handelte es sich Müller zufolge um die "schwerwiegende Tat eines Einzeltäters, die jede Stadt treffen könne". Der mutmaßliche Täter habe keine Verbindungen zu terroristischen Organisationen gehabt. Das Motiv liege eher im persönlichen Bereich.

Mehrere Menschen wurden verletzt

Der 32-jährige Syrer soll am Montag vor einer Woche einen Lastwagen gekapert haben. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr er dann an einer Kreuzung mitten in Limburg ungebremst auf mehrere Fahrzeuge auf, so dass diese zusammengeschoben wurden. Acht Menschen und der Verdächtige erlitten Verletzungen. Der Syrer wurde kurz nach dem Unfall festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wollte sich bislang nicht zur Motivlage äußern. Das hessische Landeskriminalamt gab unterdessen die Ermittlungen wieder an die Limburger Polizei ab, wie ein Sprecher sagte. Weil ein terroristischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen wurde, war das LKA zwischenzeitlich eingeschaltet worden.