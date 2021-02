Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Großbritannien führt Hotel-Quarantäne ein ++

Einreisende aus mehreren Ländern müssen im Vereinigten Königreich für 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Die Anrufe bei der Telefonseelsorge sind in der Pandemie gestiegen. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

02:00 Uhr Bericht: Zahl der Beratungsgespräche bei der Telefonseelsorge gestiegen

Mehr Menschen wenden sich im Lockdown an die Telefonseelsorge. Im ersten Monat dieses Jahres seien mehr als 6200 Seelsorge- und Beratungsgespräche mehr geführt worden als im Vorjahreszeitraum, berichtete die "Bild". Demnach hätten sich im Januar 87.144 Menschen an die Krisenhelfer gewandt. Besonders groß war die Zunahme dem Bericht zufolge im November des vergangenen Jahres mit einem Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie in der Osterwoche mit einem Plus von 25 Prozent. Der Anteil der Menschen, die wegen Einsamkeit anriefen, habe sich um 20 Prozent erhöht. "Die gesamte Gesellschaft steht zunehmend unter Druck", sagte der Präsident des Sozialverbands Deutschland, Alfred Bauer, der Zeitung. Der Lockdown isoliere auch Gruppen, die unter normalen Umständen kaum Probleme mit Einsamkeit hätten: Schüler, Studenten, Azubis, Gastronomen und Alleinerziehende. Er warnte: "Wenn diese Lockdownphase noch länger andauert, wird die Gesamtsituation für viele unerträglich." Der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Marcus Weinberg, forderte einen Krisengipfel der Bundesregierung zum Thema Einsamkeit. "Es braucht eine Strategie mit einem kurzfristigen Aktionsplan zur Bekämpfung der Einsamkeit", sagte Weinberg der Zeitung. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Katja Mast, warnte, Einsamkeit sei "keine individuelle, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung". Dauerhafte Einsamkeit mache krank. "Deshalb müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass niemand übersehen wird", sagte sie der "Bild".

01:26 Uhr Großbritannien: Hotel-Quarantäne für Einreisende aus Hotspot-Ländern

Großbritannien verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus für Reisende. Einreisende aus Ländern auf der Roten Liste müssen nach Angaben der britischen Regierung ab Montag für 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Die Einhaltung werde überwacht, ein Verstoß könne mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen mit bis zu zehn Jahren geahndet werden, erklärt Gesundheitsminister Matt Hancock. Zu den Ländern auf der Roten Liste gehören Südafrika und Brasilien - in beiden Ländern sind Varianten des Virus aufgetreten, die möglicherweise die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe verringern könnten. Reisende aus Ländern, die nicht auf der Liste stehen, müssen sich zu Hause für zehn Tage isolieren und zwei negative Covid-19-Tests vorweisen.

01:16 Uhr Japans Wirtschaft setzt Erholung fort

Japans Wirtschaft hat ihre Erholung im Schlussquartal 2020 fortgesetzt. Nach vorläufigen Daten der Regierung in Tokio vom Montag legte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 12,7 Prozent zu. Im Vorquartal war Japans BIP bereits um 22,9 Prozent gestiegen. Es war das erste Mal nach drei Quartalen, dass die Wirtschaft des Landes wieder zulegte, nachdem Japan im Zuge der Corona-Pandemie in eine schwere Rezession gerutscht war. Bezogen auf das gesamte Kalenderjahr schrumpfte Japans Wirtschaft um 4,8 Prozent. Das war der erste Rückgang seit einem Einbruch um 5,7 Prozent im Jahr 2009. Experten erwarten jedoch, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich die japanische Wirtschaft vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird.

01:01 Uhr Festnahmen nach Corona-Party in Belgrad

Die serbische Polizei hat nach einer Party mit mehr als 1000 Besuchern in Belgrad die mutmaßlichen Veranstalter festgenommen. Sie hätten gegen die Corona-Regeln verstoßen, teilte die Polizei mit. Einer Mitteilung zufolge sollten die drei Beschuldigten zunächst für zwei Tage im Gewahrsam bleiben. Bars, Restaurants und Clubs dürfen in der serbischen Hauptstadt mit eingeschränkter Besucherzahl bis 20 Uhr öffnen. Die Gesundheitsbehörden haben jedoch kürzlich vor zahlreichen Verstößen gewarnt.