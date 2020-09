Linkspartei Wissler will für Vorsitz kandidieren

Die hessische Fraktionschefin Wissler hat angekündigt, sich für den Bundesvorsitz der Linken zu bewerben. Die bisherige Doppelspitze, Kipping und Riexinger, will nicht mehr antreten.

Die Fraktionschefin der Linkspartei in Hessen, Janine Wissler, will für den Bundesvorsitz kandidieren. Das kündigte die 39-Jährige heute in Wiesbaden an. "Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich auf dem kommenden Parteitag als Parteivorsitzende kandidieren soll und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich es tun möchte", sagte Wissler. Die Entscheidung werde sie mit dem hessischen Landesverband beraten. Dessen Unterstützung sei ihr für die Kandidatur wichtig.

Katja Kipping und Bernd Riexinger, die bisherige Doppelspitze der Partei, hatten angekündigt, im Herbst nicht mehr anzutreten. Wissler wurde bereits als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Chancen werden auch der thüringischen Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow eingeräumt. Sie hat sich zu einer möglichen Kandidatur noch nicht geäußert.