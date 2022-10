Exklusiv Krise der Linkspartei So viele Austritte wie nie Stand: 13.10.2022 13:45 Uhr

Offenbar verlassen zunehmend mehr Mitglieder die Linkspartei, weil sie von Wagenknechts Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine abgeschreckt werden. Dies geht aus Zahlen hervor, die Kontraste exklusiv vorliegen.

Von Daniel Donath, Kaveh Kooroshy, Markus Pohl, rbb

Die Linkspartei verliert derzeit massiv an Mitgliedern. Vor allem seit der Bundestagsrede von Sahra Wagenknecht am 8. September, in der sie der Bundesregierung einen "beispiellosen Wirtschaftskrieg" gegen Russland vorwarf, sind die Austrittszahlen rasant gestiegen.

"Eine solch hohe Zahl der Austritte gab es zu keinem Zeitpunkt zuvor", erklärte die Pressestelle der Linkspartei gegenüber dem ARD-Politikmagazin Kontraste. Zwischen 8. September und 10. Oktober habe die Partei nach einer ersten Erhebung auf Kontraste-Anfrage "mindestens 809 Mitglieder verloren".

Viele Austritte im Zusammenhang mit Wagenknecht

Zum Vergleich: Im gesamten ersten Halbjahr 2022 sind 1917 Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Rechnerisch waren das pro Tag 10,6 Austritte. Nach der Rede Wagenknechts am 8. September sind bis zum 10. Oktober pro Tag rechnerisch 24,5 Mitglieder ausgetreten. Insgesamt hatte die Linkspartei am 30.06.2022 57.320 Mitglieder.

Zu den vielen, die dieses Jahr die Partei verlassen haben, gehört auch Bastian Lahrmann. Er ist Gemeinderat in Großenkneten in Niedersachsen. "Wir haben den aktuellen Ukraine-Krieg, und da sagt sie Sachen wie: Wir müssen mit Russland wieder Gespräche führen, wir müssen Nord Stream 2 öffnen. Mit solchen Aussagen von Frau Wagenknecht, werde ich dann von Leuten angesprochen, die die Basis wählen, die die AfD wählen, also eigentlich ja genau das Konträre zu den Linken. Und das passt mit meinen Grundwerten und mit den Grundwerten, die für mich die Linke ausmachen, nicht überein."

Diese Entwicklung wird auch in der Linkspartei wahrgenommen: Die meisten Austritte der vergangenen Wochen würden im Zusammenhang mit Sahra Wagenknecht begründet, so die Geschäftsstelle gegenüber Kontraste.

Auch in Lahrmanns persönlichem Umfeld hätten in den vergangenen Monaten einige wegen Sahra Wagenknecht die Partei verlassen: "Ich finde es schade für die Linke. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn eine Frau Wagenknecht zum Beispiel die Partei verlässt, dass ich dort wieder eintreten kann."

Wagenknecht schließt Parteiaustritt aus

Bereits im Sommer wurden parteiinterne Stimmen laut, die eine Trennung von Linkspartei und Wagenknecht forderten. Damals hatte Wagenknecht in einem Tweet den Grünen einen "wahnsinnigen Krieg gegen Russland" vorgeworfen. Daraufhin forderte die Bundestagsabgeordnete Martina Renner auf Twitter: "Konsequent wäre, die Fraktion trennt sich von Wagenknecht." Ihre Fraktionskollegin Anke Domscheit-Berg bezeichnete ebenfalls auf Twitter den Austritt von Sahra Wagenknechts als "überfällig".

Auf Anfrage von Kontraste schloss Sahra Wagenknecht einen Austritt aus der Linkspartei aus: "Wenn ich mich durch Beschimpfungen von mehr oder minder prominenten Mitgliedern der Linken aus der Partei drängen ließe, wäre ich schon seit Jahren nicht mehr dabei."

Über das Thema berichtet das ARD-Politikmagazin Kontraste heute um 21:45 Uhr im Ersten.