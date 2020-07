Schlechte Umfragewerte und Kritik am Führungsstil: Der FDP-Vorsitzende Lindner gibt sich im ARD-Sommerinterview kämpferisch. Er will für eine Trendwende kämpfen - auch wenn die Werte seiner Partei derzeit keine Konjunktur hätten.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich im Sommerinterview der ARD optimistisch gezeigt, aus den schlechten Umfragewerten wieder herauszukommen. Es sei eine harte Zeit, die auch an ihm persönlich nicht vorbeigegangen sei. Es gehe jetzt aber darum zu kämpfen, so Lindner.

Im ARD-Deutschlandtrend lag die FDP zuletzt bei fünf Prozent. Das liege auch daran, dass die "Grundüberzeugung" seiner Partei "derzeit keine Konjunktur" habe. Viele Menschen wünschten sich in der Corona-Pandemie einen starken Staat. Der sei in der Krise zwar auch nötig. Die FDP müsse aber weiter für ihr Ideal der "Selbstverantwortung" werben.

"Mondfahrprojekt" Bildung

Lindner verwies zudem darauf, dass es eine wachsende Gruppe an Menschen gebe, die besorgt sei, dass Grundrechte während der Pandemie ohne Debatte eingeschränkt worden seien. Im Hinblick auf das Corona-Rettungspaket sagte Lindner, dass eine Volkswirtschaft wie Deutschland nicht dauerhaft mit Schulden "am Überleben" gehalten werden könne.

Als zentrale Botschaft seiner Partei stellte Lindner das gesellschaftliche Aufstiegsversprechen heraus und forderte, dass mehr für die Qualität der Bildung getan werden müsse. Noch immer präge das Elternhaus den Werdegang, kritisierte Lindner. Das müsse sich ändern. Bildung müsse zum "Mondfahrtprojekt" werden.

Wahl Kemmerichs - ein "schmerzhaftes Ereignis"

Die Wahl des Thüringer FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaates - auch mit Stimmen der AfD - bezeichnete Lindner als "schmerzhaftes Ereignis". Der Vorgang habe Zweifel an der Seriosität der Partei geweckt. Lindner betonte, dass seine Partei "nirgendwo" mit der AfD zusammenarbeite.

Im Hinblick auf Kemmerichs Rolle in Thüringen, der weiter für seine Partei kandidieren will, sagte Lindner, dass er als Bundesvorsitzender keinen Einfluss auf die Landesverbände habe. Er selbst würde sich eine erneute Kandidatur an Kemmerichs Stelle aber "nicht ein weiteres Mal antun".

Das gesamte Interview können Sie um 18:05 Uhr in der Sendung Bericht aus Berlin im Ersten sehen.