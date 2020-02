Nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten will FDP-Chef Lindner die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Ein "Weiter so" könne es nicht geben, erklärte der Parteivorsitzende.

FDP-Chef Lindner will nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Dazu solle morgen der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

"Die Bundesführung muss neu legitimiert werden, ein Weiter so kann es da nicht geben", sagte Linder in Erfurt. Er habe deswegen die Sondersitzung einberufen, um sich dort "des Rückhalts zu versichern".

Zur Ankündigung von Thomas Kemmerich, den Thüringer Landtag auflösen zu wollen, sagte der Parteichef, das sei die einzig richtige, einzig mögliche Entscheidung. Binnen eines Tages habe er sich so aus der Abhängigkeit der AfD befreit.

Lindner betonte, die FDP habe die Situation geklärt. Er sei aber irritiert, dass die CDU offenbar nicht ebenso handeln wolle. Er fordere die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf, dass ihre Partei vorgehe wie die FDP.