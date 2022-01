Lindner im Bundestag Bund machte 2021 weniger Schulden als geplant Stand: 14.01.2022 10:21 Uhr

Trotz des geplanten Nachtragshaushalts braucht der Bund für 2021 wohl deutlich weniger Schulden als geplant. Die Nettokreditaufnahme sei um 24,8 Milliarden Euro geringer ausgefallen als gedacht, sagte Finanzminister Lindner.

Der Bund hat im vergangenen Jahr 24,8 Milliarden Euro weniger Schulden aufgenommen als im Haushalt geplant. Das ist das Ergebnis des vorläufigen Haushaltsabschlusses für 2021, wie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Bundestag bekannt gab.

"Es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre"

Die Übertragung von 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds ist dabei bereits berücksichtigt. Im Haushalt für das vergangene Jahr waren wegen der Corona-Pandemie neue Schulden von 240 Milliarden Euro eingeplant gewesen - so viel wie nie zuvor. Davon wurde ein Teil aber nicht benötigt.

"Wir tun, was nötig ist, aber es wird nicht ausgereizt was möglich wäre", sagte dazu Lindner. Der Staat müsse sich wieder Spielräume schaffen, um auch in der nächsten Krise handlungsfähig zu sein.

Regierung will Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten

Er bekräftigte im Bundestag auch, dass die Regierung anstrebe, die normalen Regeln der Schuldenbremse im Grundgesetz 2023 wieder einzuhalten. In den Jahren danach solle die Schuldenquote reduziert werden. Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP sei zudem offen für Entlastungen von Bürgern und Unternehmen. "Es wird keine Steuererhöhungen geben."

Zweithöchstes Defizit seit Wiedervereinigung

Das Statistische Bundesamt gab unterdessen bekannt, wie hoch insgesamt die Staatsschulden 2021 waren. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 153,86 Milliarden Euro, wie die Behörde in einer ersten Schätzung mitteilte. Das entspricht einem Defizit von 4,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dies sei "das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung".

Im Rezessionsjahr 2020 hatte es ein Minus von 4,3 Prozent oder 145,2 Milliarden Euro gegeben, nachdem zuvor jahrelang Überschüsse erzielt wurden. Der Staat gab wegen der Corona-Krise beispielsweise viel Geld für Soforthilfen an Unternehmen sowie zur Unterstützung der Krankenhäuser aus.