Bundesinnenminister Seehofer hat nach der Randale von Corona-Leugnern in Leipzig voreilige Kritik an der Polizei zurückgewiesen. Ferndiagnosen der Ereignisse seien unangebracht. Zuvor war eine Debatte über die Polizeitaktik entbrannt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach den Regelverstößen bei der Leipziger Corona-Demonstration vor vorschneller Kritik an der Polizei gewarnt und auch die Gerichte in die Pflicht genommen. "Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen." Versammlungsbehörden, Polizei und Gerichte müssten "im Lichte des aktuellen Infektionsgeschehens verantwortungsvolle Entscheidungen treffen", sagte er.

"Das Versammlungsrecht muss gewährleistet werden, erst recht in der Krise." Aber die Regeln der Versammlungsbehörden müssten eingehalten werden und durchgesetzt werden können, erklärte Seehofer. Er fügte hinzu: "Die Polizei hat meine volle Rückendeckung."

Härtere Gangart der Polizei gefordert

Bei der "Querdenken"-Demonstration in Leipzig mit mehreren Zehntausend Teilnehmern hatte es am Samstag laut Polizei massenweise Verstöße gegen die Hygiene-Auflagen gegeben. Die Versammlung wurde nach zweieinhalb Stunden offiziell aufgelöst. Die Demonstranten zogen danach aber noch über den Innenstadtring, obwohl ihnen das untersagt worden war - und ohne, dass die Polizei dies verhinderte. Die Stadtverwaltung hatte die Kundgebung an den Stadtrand verlegen wollen, war aber am Oberverwaltungsgericht gescheitert.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier, sprach sich deshalb im Bericht aus Berlin für eine härtere Gangart aus, wenn auf Corona-Demos Auflagen nicht eingehalten werden. "Wir müssen uns für die Zukunft darauf vorbereiten, bei derartigen Versammlungslagen viel konsequenter, viel härter und frühzeitiger einzugreifen", sagte Maier. In Bezug auf das Einsatzkonzept der sächsischen Polizei erklärte er: "Da wird man sich die Frage stellen müssen, war das so ausreichend? Bei der großen Anzahl ist das natürlich immer schwierig, eine derartige Versammlung aufzulösen, da brauche ich sehr viel Polizei. Das wird sicherlich nachbereitet werden."

Polizeiliches Nicht-Handeln bei Querdenken-Demo löst Kritik und politisches Echo um Aufklärung aus

"Demonstrationsfreiheit ist keine Freiheit zur Gewalt"

Eine "gründliche Aufklärung" forderte auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. "Was wir gestern in Leipzig gesehen haben, ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Demonstrationsfreiheit ist keine Freiheit zur Gewalt und zur massiven Gefährdung anderer", erklärte die SPD-Politikerin. Eine solche Situation inmitten der Pandemie dürfe sich nicht wiederholen. Tausende Menschen dicht an dicht ohne Masken seien ein Gipfel der Verantwortungslosigkeit und des Egoismus. "Jeden Tag sterben Menschen am Coronavirus. Wer diese Gefahr leugnet, stellt sich gegen den übergroßen Teil unserer Gesellschaft, der sich an Regeln hält, um sich und alle anderen zu schützen."

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas. Er verurteilte das Verhalten der Demonstranten. "Das Grundgesetz garantiert das Demonstrationsrecht", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. "Wer aber wie in Leipzig Mitmenschen gefährdet, PolizistInnen und JournalistInnen angreift, rechtsextreme Hetze verbreitet oder bei Gegendemonstrationen Barrikaden anzündet, verlässt den Schutzbereich dieses Grundrechts."

Habeck: Freiheit der anderen schützen

FDP und Grüne im Bundestag forderten ebenfalls eine Aufarbeitung des Polizeieinsatzes. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, kritisierte: "Es kann nicht sein, dass der Rechtsstaat quasi dabei zusieht, wie Journalisten bei ihrer Arbeit angegriffen werden und ein Großteil der Demonstranten die Auflagen erkennbar ignoriert." Die Versammlungsfreiheit sei ein wichtiges Grundrecht, es unterliege aber auch Regeln. "Die Polizei muss mit ausreichenden Kräften vor Ort in der Lage sein, eine Versammlung konsequent zu beenden, wenn diese aus dem Ruder läuft und Regeln nicht beachtet werden."

Grünen-Parteichef Robert Habeck forderte, die Ereignisse in Leipzig bedürften "dringend einer kritischen Aufklärung". Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut, genauso müsse aber auch Freiheit der anderen und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems geschützt werden. Das sei eine schwere Aufgabe für die staatlichen Behörden in der Pandemie. "Offensichtlich waren das Innenministerium und die Polizei in Sachsen auf diese Aufgabe am Wochenende nicht vorbereitet und folglich überfordert", konstatierte Habeck.

Steinmeier: Bewährungsprobe für Gesellschaft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm während einer Rede zur Eröffnung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Bezug auf Kritiker der Corona-Maßnahmen und äußerte sich besorgt über die zunehmende Schärfe in den Auseinandersetzungen. "Mir macht Sorgen, dass das Gespräch zwischen Gegnern und Befürwortern schwieriger geworden ist", sagte Steinmeier. Diese Krise sei "eine Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie". "Gelingt es uns, beieinander zu bleiben oder werden Spaltungen sich vertiefen?", fragte der Bundespräsident.

Justizministerin Lambrecht findet deutliche Worte für Ausschreitungen in Leipzig

Kai Küstner, ARD Berlin

