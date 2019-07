Schnelles Internet, gute ärztliche Versorgung: Der Bund will strukturschwache Regionen besser fördern - unabhängig von der geografischen Lage. Die Kommunen sehen in dem Plan lediglich einen "Hoffnungsschimmer".

Die Bundesregierung legt heute ihre Pläne vor, wie möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland erreicht werden können. Schon vorab wurde bekannt, dass sie die Strukturförderung grundsätzlich umstellen will. Danach sollen strukturschwache Regionen mit Auslaufen des Solidarpakts II zum Ende des Jahres 2019 nach einem gesamtdeutschen Maßnahmenkatalog gefördert werden.

Dabei soll die geografische Lage ausdrücklich keine Rolle mehr spielen. Wegen der Komplexität, diverse Förderungen zusammenzuführen, spricht man in dem Papier der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse", das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, von einer Jahrzehnt-Aufgabe. Eine besondere Rolle spielt die "demographische Komponente": Offenbar will die Bundespolitik frühzeitig gegensteuern, wenn Regionen überaltern, weil zu wenige Kinder geboren werden und zu viele Menschen im erwerbsfähigen Alter wegziehen.

SPD für neues Fördersystem

Die SPD will Kommunen in abgehängten Regionen mit einem neuen Fördersystem unterstützen. Überall in Deutschland müssten die Menschen gleichermaßen die Chance auf Bildung, Kultur, Sport, bezahlbare Wohnungen, schnelles Internet und ärztliche Versorgung haben, sagte der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel der Deutschen Presse-Agentur. "Die Kommunen müssen jedoch auch in der Lage sein, diese Leistungen zur Verfügung zu stellen. Das ist leider derzeit nicht überall der Fall", ergänzte er.

Der Deutsche Städtetag sieht in den Vorschlägen der Bundesregierung zwar keinen großen Wurf, aber immerhin gute Ansätze. "Das Konzept des Bundes wird sicher keine Wunder bewirken. Was jetzt auf dem Tisch liegt, kann aber strukturschwachen Kommunen helfen", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der dpa.

"Hoffnungsschimmer"

Dass sich der Bund prinzipiell bereiterklärt habe, an einer Lösung des Altschulden-Problems finanziell mitzuwirken, sei zumindest ein "Hoffnungsschimmer". Denn bei Kassenkrediten in Höhe von bundesweit 48 Milliarden Euro seien die verschuldeten Städte trotz aller Anstrengungen der betroffenen Länder nicht in der Lage, das Problem selbst in den Griff zu bekommen.

Landwirtschaftsministerin Klöckner sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, vor allem bei der Anbindung an schnelle Internet- oder Funkverbindungen sei das innerdeutsche Gefälle groß. Beides gehöre jedoch zur Daseinsvorsorge wie der Wasser- oder Stromanschluss. "Dabei geht es nicht nur um den Anschluss jedes Haushalts - wir brauchen 5G über jedem Acker, jedem Wald und an jeder Milchkanne. Es darf kein Deutschland der zwei Geschwindigkeiten geben."

Attraktive Angebote für Fachkräfte

Nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ist die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse auch ein entscheidender Faktor zur Gewinnung von Fachkräften in den Regionen. "Um ihre Mitarbeiter langfristig zu binden und neue Kollegen zu finden, sind die Firmen auf ein attraktives Umfeld angewiesen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Saarbrücker Zeitung".

Einen gemeinsamen Weg, wie man strukturschwachen Regionen helfen kann, haben Bund, Länder und Kommunen allerdings noch nicht gefunden. Daher stellen heute lediglich die zuständigen Minister Horst Seehofer, Julia Klöckner und Franziska Giffey die Ergebnisse aus Sicht der Bundesregierung vor. Mit den Ländern und Kommunen will die Bundesregierung im Herbst in einer weiteren Gesprächsrunde besprechen, welche Maßnahmen von den Handlungsempfehlungen des Bundes verwirklicht werden.