Lebensmittelkontrollen Eine unappetitliche Bilanz

Desinfektionsmittel in Sahne und Fisch, Bakterien im Hackfleisch, Holz in Gewürzen: 2019 haben Lebensmittelkontrolleure wieder etliche Missstände in der Branche festgestellt.

Bei Lebensmittelkontrollen wurden im vergangenen Jahr verschiedene Missstände festgestellt. Das teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mit. Die Mängel in der Lebensmittelbranche umfassten Verunreinigungen von Lebensmitteln durch mangelnde Hygiene im Umgang, aber auch Lebensmittelbetrug.

Rückstände von Desinfektionsmitteln

Laut BVL vergaßen Mitarbeiter in 41 Prozent der kontrollierten Eisdielen und Cafés, Geräte zum Aufschlagen der Sahne nach der Desinfektion mit Wasser nachzuspülen. "Die Gefahr besteht, dass sich in der Maschine noch Reste von Desinfektionsmittel befinden, die beim nächsten Betrieb in die Sahne übergehen können", sagte Michael Kühne von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz.

Rückstände von Desinfektionsmittel findet sich auch im Pangasius-Filet: Bei der Verarbeitung des Fisches werden oftmals nicht nur desinfizierte Geräte, sondern auch mit Desinfektionsmittel versetztes Wasser genutzt. Der Fisch müsse eigentlich am Ende mit heißem Wasser nachgespült werden, um zu verhindern, dass Rückstände bleiben, sagte Georg Schreiber, Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit im BVL. Er forderte Importeure auf, die Eigenkontrollen hochzufahren und nur noch sichere Lebensmittel auf den Markt zu bringen.

Desinfektionsmittel enthalten unter anderem Chlorat und Benzalkoniumchlorid (BAC). Chlorat hemmt die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse. Dies kann laut BVL besonders bei empfindlichen Personen mit Schilddrüsenfunktionsstörungen unerwünschte gesundheitliche Effekte verursachen. BAC kann zu Reizungen im Magen-Darm-Trakt führen.

Rohes Hackfleisch stärker belastet

Auch vor rohem Hackfleisch warnen die Experten. In rund sieben Prozent der untersuchten 420 Proben fanden sie E.-coli-Bakterien. Bei der letzten vergleichbaren Untersuchung zehn Jahre zuvor seien nur 0,8 Prozent der Proben positiv getestet worden.

Die Keime können akute Darmentzündungen hervorrufen. "Kleinkinder, ältere und immungeschwächte Menschen sowie Schwangere sollten am besten ganz auf den Verzehr von rohem Hackfleisch verzichten", sagte Friedel Cramer, der Präsident des BVL.

Nicht drin, was draufsteht

Zwar nicht gefährlich, aber auch nicht appetitlich ist der von Lebensmittelkontrolleuren überprüfte Oregano: In 13 Prozent der Proben fanden sich Reste von Olivenblättern. Insgesamt wurden in jedem fünften Gewürz pflanzliche Fremdbestandteile nachgewiesen, darunter auch Holzteile. Ein möglicher Grund für die Verfälschung seien gestiegene Großhandelspreise für Gewürze, hieß es vom BVL. Um Oregano dennoch preiswert anbieten zu können, werde es mit Fremdbestandteilen gestreckt.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 18. September 2020 um 06:37 Uhr.