Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen konnte die AfD deutlich Stimmen dazugewinnen. Stärkste Partei wurde sie aber in keinem der beiden Länder. Für AfD-Chef Meuthen ist seine Partei trotzdem Wahlsieger.

Die AfD sich durch die Wahlerfolge in Sachsen und Brandenburg bestätigt. Für Parteichef Jörg Meuthen ist sie "strahlender Wahlsieger". In Brandenburg konnte die Partei sich laut vorläufigem Ergebnis um 11,3 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent steigern.

In Sachsen kam die Parteilaut vorläufigem Ergebnis auf 27,5 Prozent und steigerte sich damit um 17,8 Prozentpunkte.

"Wenn ich jetzt noch unglücklich wäre, dann wäre ich ein rechter Miesepeter. Das bin ich aber nicht.", sagte Meuthen im tagesthemen-Interview. "Der Wahlsieger des heutigen Abends in beiden Bundesländern ist eindeutig die Alternative für Deutschland." Da keine Partei mit der AfD koalieren will, wolle die AfD aus der Opposition heraus viel erreichen, so Meuthen.