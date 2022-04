Lambrecht zu Waffen für Ukraine Bundeswehr "an eine Grenze gekommen" Stand: 09.04.2022 09:07 Uhr

Erneut hat Verteidigungsministerin Lambrecht erklärt, die Möglichkeiten der Bundeswehr für Waffenlieferungen seien erschöpft. Nachschub müsse von der Industrie kommen. Die Geheimhaltung bei Lieferungen verteidigte sie.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sieht nach eigenen Angaben kaum noch Möglichkeiten, die Ukraine direkt aus Bundeswehr-Beständen mit Waffen und Material zu versorgen. Um die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr aufrecht zu erhalten, müssten künftige Lieferungen zunehmend direkt über die Rüstungsindustrie erfolgen, sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen": "Hierzu stimmen wir uns fortwährend mit der Ukraine ab."

"Bei Lieferungen aus den Beständen der Bundeswehr, das muss ich ehrlich sagen, sind wir aber inzwischen an eine Grenze gekommen." Die Bundeswehr müsse weiter in der Lage sein, "die Landes- und Bündnisverteidigung zu gewährleisten", sagte Lambrecht. "Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht noch mehr für die Ukraine tun können." Deshalb sei etwa geklärt worden, "was die Industrie direkt liefern könne".

Ähnlich hatte sich Lambrecht bereits vor drei Wochen geäußert. Damals erklärte sie, Waffenlieferungen an die Ukraine müssten zunehmend über die Industrie abgewickelt werden. Dies sei dann aber nicht mehr Sache des Verteidigungsministeriums, sondern des Wirtschaftsministeriums, da es sich dann um Waffenexporte handele.

Details zu Lieferungen sollen geheim bleiben

Lambrecht bekräftigte in der "Augsburger Allgemeinen", weiterhin keine Details über Waffenlieferungen nennen zu wollen. "Es gibt gute Gründe, dass wir genau diese Informationen als geheim eingestuft haben", betonte sie. "Entgegen anderen Darstellungen haben wir das auf eine ausdrückliche Bitte der Ukraine hin getan", sagte Lambrecht und wies damit erneut Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk zurück, ohne ihn beim Namen zu nennen.

"Dazu gibt es klare Aussagen meines ukrainischen Amtskollegen, seiner Stellvertreterin und des Militärattachés", betonte Lambrecht. An diese Vorgaben halte man sich natürlich. "Man muss immer bedenken: In dem Moment, wo die Lieferungen en détail veröffentlicht würden, hätte auch Russland diese Informationen. Und das allein hätte schon militärstrategische Auswirkungen."