Juso-Chef Kühnert warnt vor GroKo-Ausstieg

Juso-Chef Kühnert gilt als harter Kritiker der Großen Koalition. Ausgerechnet er warnt nun die SPD vor einem übereilten Ausstieg. Damit stellt er sich hinter die designierten Parteichefs, deren Stellvertreter er werden will.

Vor dem SPD-Parteitag hat Juso-Chef Kevin Kühnert die Genossen davor gewarnt, die Große Koalition unüberlegt aufzukündigen. "Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand, das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung", sagte er der "Rheinischen Post".

Die Delegierten des Parteitags am kommenden Wochenende sollten dies bei ihrer Abstimmung berücksichtigen - "nicht weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen", betonte er.

Dass es Pläne gebe, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln, wies Kühnert zurück: "Niemand hat das je gefordert." Die Klausel zur Halbzeitrevision sehe aber vor, neue Vorhaben zu vereinbaren, wenn sich die Rahmenbedingungen geändet hätten. "Auf diese Klausel berufen wir uns", erklärte Kühnert.

Austritt kein "Selbstzweck"

Im Entwurf des SPD-Leitantrags zum bevorstehenden Parteitag heißt es hierzu: "Weder der Verbleib in einer Koalition noch der Austritt aus ihr sind ein Selbstzweck. Für uns steht nicht die Frage im Vordergrund, ob wir die Koalition weiterführen oder beenden. Entscheidend ist, ob wir jetzt mit CDU und CSU die Weichen richtig stellen können - oder eben nicht."

Zur Begründung steht in dem Text, die "programmatische Weiterentwicklung" der SPD dürfe sie nicht davon abhalten, "das zu tun, was aktuell geboten ist. Der Koalitionsvertrag enthält mit der Revisionsklausel ein Instrument dafür".

Auch die designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die auf dem Parteitag ins Amt gewählt werden sollen, hatten sich zuvor beschwichtigend geäußert. "Wir wollen nicht Hals über Kopf aus der Großen Koalition raus", sagte Walter Borjans dem Parteiblatt "Vorwärts". Seine Co-Chefin Esken erklärte, mit dem Parteitagsantrag sei eine klare Haltung verbunden: "Wir wollen, dass die Themen, die durch die veränderte Lage seit dem Koalitionsvertrag hinzugekommen sind, wirklich angegangen werden."

Hierzu zählten die designierten SPD-Chefs unter anderem das Klimaschutzpaket und die Digitalisierung, aber auch die Modernisierung der Infrastruktur in Deutschland. Stetige Investitionen dürften nicht an "dogmatischen Positionen wie Schäubles schwarzer Null scheitern", heißt es im Leitantrag.

Kühnert will SPD-Vize werden

Kühnert selbst will sich auf dem Parteitag zum Vizeparteichef wählen lassen. Eine Kandidatur hatte er bereits vor der Entscheidung der SPD für Esken und Walter-Borjans, an der ihm entscheidender Anteil zugemessen wird, ins Spiel gebracht. Nun erklärte er, der Doppelspitze den Rücken stärken zu wollen: "Ich bin dafür, dass der Kurs der neuen Parteivorsitzenden vollen Rückhalt findet. Wer wie ich gewollt hat, dass mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Erneuerung auch Gesichter bekommt, steht in der Verantwortung, sie jetzt zu stützen", sagte Kühnert.

"Das möchte ich tun, indem ich dem Parteitag anbiete, mich als stellvertretenden Parteivorsitzenden in eben diese Verantwortung zu nehmen."