Nach Morddrohung gegen Kretschmer Razzia gegen Chatgruppen-Mitglieder Stand: 15.12.2021 12:22 Uhr

Bei der Razzia wegen Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wurden laut LKA Armbrüste und Waffen gefunden - unklar sei, ob es scharfe Waffen seien. Der Einsatz richtet sich gegen Mitglieder einer Chatgruppe.

Wegen Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Kommunikationsdienst Telegram hat die Polizei in Dresden und dem Umland mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden laut dem Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt, Armbrüste, Teile von Waffen und Waffen gefunden. Ob diese schussfähig seien oder überhaupt als sogenannte scharfe Waffen gelten, müsse aber noch untersucht werden.

Hintergrund der Durchsuchungen ist laut Bernhardt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Einsatz laufe seit den frühen Morgenstunden und richte sich gegen sechs Tatverdächtige - die Polizei Sachsen sprach später von fünf Verdächtigen. Diese sind laut Bernhardt Mitglieder in einer Chatgruppe im Messengerdienst Telegram, in welcher im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen der Landesregierung Mordpläne gegen Kretschmer diskutiert worden waren.

140 Beamte an Einsatz beteiligt

Laut LKA wurden fünf Objekte in Dresden und eines in der nahe gelegenen Kleinstadt Heidenau durchsucht. Bei den Objekten handele es sich hauptsächlich um Wohnungen. Sachsens Innenminister Roland Wöller erklärte, an den Durchsuchungen seien 140 Beamte beteiligt gewesen. Der Einsatz sei seit einer Woche vorbereitet worden. "Heute gab es den großen Schlag", so der CDU-Politiker.

Wie das LKA mitteilte, setzt die Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) damit Durchsuchungsbeschlüsse im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat um. Die Ermittlungen waren vor einer Woche bekannt geworden.

Städtebund fordert besseren Schutz für Politiker

Zahlreiche Politiker und Sicherheitsbehörden hatten in den vergangenen Tagen vor einer weiteren Radikalisierung der sogenannten Querdenker-Bewegung gewarnt und ein konsequentes Vorgehen der Behörden gegen nicht angemeldete Demonstrationen gefordert. Zuletzt hatte ein Fackelaufzug von Gegnern der Corona-Maßnahmen vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping für scharfe Kritik gesorgt.

Angesichts der zunehmenden Radikalisierung von Corona-Leugnern forderte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker. "Der Polizeischutz, den Bundes- und Landespolitiker erfahren, muss natürlich bei entsprechender Gefährdungslage auch für bedrohte Kommunalpolitiker gelten", sagte Landsberg der "Rheinischen Post". "Viele unserer Bürgermeister fühlen sich aber nicht immer ausreichend vor radikalisierten Bürgern geschützt". Landsberg warnte, dass Kommunalpolitiker wegen der "aufgeheizten Situation" aufgeben könnten.

Der Deutsche Richterbund (DRB) forderte angesichts der Vernetzung radikaler Corona-Leugner auf Telegram die Bundesregierung auf, das Problem auf EU-Ebene anzugehen. "Der Rechtsstaat ist gefordert, einer wachsenden Radikalisierung in Teilen der sozialen Netzwerke entschlossener entgegenzutreten", sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nachdem Telegram bisher jede Kooperation nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz verweigere, solle die Bundesregierung versuchen, den Druck auf das Unternehmen durch ein gemeinsames Vorgehen aller EU-Länder zu erhöhen.