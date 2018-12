Die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer gilt als nahbarer, zugänglicher und entscheidungsfreudiger als Merkel. Das könnte ihr nun helfen. Denn auf die Saarländerin warten große Herausforderungen.

Von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio

Von der Generalsekretärin zur Parteichefin - das kommt einem irgendwie bekannt vor. Annegret Kramp-Karrenbauer geht denselben Weg, den vor ihr Angela Merkel gegangen ist. Als Generalsekretärin war sie viel unterwegs in der CDU. Sie ist auch schon aus ihrer Zeit als Landesvorsitzende gut vernetzt.

Entsprechend hat sie von allen drei Kandidaten die Partei am stärksten in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gerückt. "Es darf nicht wieder passieren, dass etwas entschieden wird in der Regierung und die Partei kann dann sehen, ob sie es mitträgt oder nicht", sagte sie. Erst die Partei, dann die Fraktion, dann die Regierung, das sei die Reihenfolge. "Das ist es, was wir wollen."

Porträt Annegret Kramp-Karrenbauer

tagesschau24 09:00 Uhr, 07.12.2018, Tom Schneider, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-480203~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Keine bequeme Partnerin

Klingt jetzt nicht unbedingt nach einer super-bequemen Partnerin für Kanzlerin Merkel. Die Lesart, sie sei so eine Art Kopie ihrer Vorgängerin, halten ohnehin viele in der CDU für total abwegig. Armin Schuster, Innenexperte aus Baden-Württemberg, kennt beide schon lange. "Ich bin davon überzeugt, dass kaum etwas stimmt an der Formulierung, sie sei ein Abziehbild oder so etwas." Wer das sage, kenne die beiden entweder nicht, oder er wolle bewusst eine Kampagne fahren, sagt er.

Sozialpolitik bleibt wichtig

Kramp-Karrenbauer, so heißt es, sei erstens viel nahbarer, viel zugänglicher als Merkel, und zweitens viel entscheidungsfreudiger. Sie lasse Dinge längst nicht so lange laufen. Ein entscheidender Faktor für die Wahl der Saarländerin dürfte gewesen sein, dass Kramp-Karrenbauer am ehesten dafür steht, alle Flügel zusammenzuführen. Die kommen schon in ihrer Person zusammen.

Sozialpolitik ist ihr wichtig, gesellschaftlich tickt sie oft eher konservativ, das Familienleben der dreifachen Mutter ist aber aber nicht unbedingt klassisch: Ihr Mann hat beruflich zurückgesteckt, während sie Karriere machte.

"Ich kann nur sagen, auf meiner Reise durch die Partei haben mich viele Kollegen, die jeden Abend in Parteiveranstaltungen saßen, gefragt, wie das denn mit dem Wohl meiner Kinder ist. Ich bin zu meinem Mann nach Hause gekommen und hab gesagt, wenn die sich um ihre eigenen Kinder alle so viel Sorgen machen wie um unsere, dann muss es denen aber gut gehen!"

Brückenbauerin - auch zu politischen Gegnern

Was ihr jetzt nützen kann: Kramp-Karrenbauer ist bekannt dafür, immer Kontakt zu halten, Brücken nicht abreißen zu lassen - nicht zu denen, mit denen sie einer Meinung ist, vor allem aber nicht zu denen, die anderer Meinung sind.

Denn die Merz-Unterstützer mit ihrer Enttäuschung muss sie abholen, mit klassischen Unions-Themen - etwa innere Sicherheit, von der versteht sie was.

"Dazu brauchen Sie einen Staat, der ganz deutlich macht, dass er stark ist. Dass er sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Und das, das sage ich Ihnen als ehemalige Innenministerin, das ist keine Frage von schrillen Tönen. Das ist einzig und allein eine Frage des Willens und des Vollzugs, und auch hier haben wir als CDU, wo wir in Verantwortung stehen, noch Luft nach oben."

Luft nach oben hat die CDU auch bei den Wahlergebnissen. Im Saarland holte Kramp-Karrenbauer 2017 41 Prozent und stoppte damit den Höhenflug von Martin Schulz. Seither kannte sie wirklich jeder in der CDU und wusste: Mit der Frau ist zu rechnen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 07. Dezember 2018 um 09:00 Uhr.