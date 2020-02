CDU-Neuaufstellung Bloß kein langer Schönheitswettbewerb

Bis zum Herbst will die CDU die K-Frage klären, gewählt werden soll dann beim Parteitag im Dezember - so sieht der Zeitplan von Noch-Parteichefin Kramp-Karrenbauer aus. "Abwegig", schallt es aus der CSU.

Nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer diskutiert die Union nicht nur über Kandidaten und Kurs, sondern auch über Zeitpläne. Konkret: Bis wann soll die "offene Führungsfrage" in der CDU geklärt sein und bis wann der Kanzlerkandidat feststehen, mit dem die Union dann in die Bundestagswahl geht?

Finale in Stuttgart im Dezember

Kramp-Karrenbauer will an ihrem bisherigen Terminplan festhalten. "Wir haben gesagt, wir wollen diesen Prozess steuern bis in den Herbst, in den Winter hinein", sagte sie in der ARD. Sie habe nach dem angekündigten Verzicht auf die Kanzlerkandidatur jetzt die Freiheit, diesen Prozess zu steuern. Im Dezember beim Bundesparteitag in Stuttgart soll dann der künftige Parteichef, der auch zugleich Kanzlerkandidat werden soll, gewählt und das Grundsatzprogramm der Partei verabschiedet werden.

Kein langer Schönheitswettbewerb

Die Aussicht auf Selbstbeschäftigung bis in den Herbst hinein halten führende CSU-Politiker jedoch für wenig attraktiv. "Es kann jetzt kein Dreivierteljahr irgendwelche Personaldiskussionen geben", sagte Parteichef Markus Söder. "Das lähmt ja den politischen Prozess." Es müsse deshalb schon "eine vernünftige und zügige Entscheidungsfindung geben".

Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist Kramp-Karrenbauers Zeitplan einfach nur "abwegig". Und er mahnte: "Krisenhafte Situationen bewältigt man nicht durch das Zelebrieren der Krise, sondern durch Handeln." Die CSU wolle sehr schnell Stabilität innerhalb der Unionsfamilie herstellen. Notwendig sei kein langer Schönheitswettbewerb. Es gehe um personelle Klarheit, eine Person zu finden, die für die Union positive Fantasie für die Zukunft wecken könne.

Bislang wagte sich noch kein potenzieller Kandidat aus der Deckung. Einzig Söder bekräftigte, selbst nicht an der Kanzlerkandidatur interessiert zu sein. Er sei überzeugt, dass sich jemand findet "in der CDU, der unbedingt will".

Hier wäre etwa Friedrich Merz zu nennen. Er war im Rennen um den Parteivorsitz im Dezember 2018 knapp Kramp-Karrenbauer unterlegen. Seitdem kokettierte er immer wieder mit einer stärkeren Rolle in der CDU - zur Freude des konservativen Lagers in der Partei. "Friedrich Merz wird sich natürlich mit allen Beteiligten abstimmen und sich zu gegebener Zeit äußern", sagte Merz' Sprecher Armin Peter der Nachrichtenagentur AFP.

Zu den Anwärtern zählen außerdem Jens Spahn und Armin Laschet. Bislang äußerte sich keiner der drei Männer zu möglichen Ambitionen.