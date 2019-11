Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat ihre Ideen für die Sicherheitspolitik vorgestellt. Sie fordert einen Nationalen Sicherheitsrat und ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands in der Welt.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer macht sich für ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands stark. Es sei an der Zeit, dass Deutschland seine Interessen kraftvoller wahrnehme und gemeinsam mit den Partnern mehr Verantwortung übernehme, sagte sie in einer Grundsatzrede an der Universität der Bundeswehr in München.

Die Ministerin sprach von neuen Herausforderungen, insbesondere durch autoritäre Staaten. Deutschland sei ein großes und wirtschaftlich wie politisch starkes Land. Es könne nicht einfach nur am Rand stehen und zuschauen, sondern müsse sich in internationale Debatten einbringen und sie vorantreiben.

Maas: Ziviler und militärischer Beitrag wichtig

Ausdrücklich nannte Kramp-Karrenbauer die Terrorbekämpfung. Und ausdrücklich betonte sie den Wert der Zusammenarbeit mit dem Partner Frankreich in Europa. Damit gehen die Vorstellungen der CDU-Politikerin in eine ähnliche Richtung wie die ihres SPD-Kabinettskollegen Heiko Maas.

Der deutsche Außenminister hatte zuvor im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt: "Wir wissen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen." Bei internationalen Krisen müsse ein europäischer Beitrag geliefert werden. "Darüber reden wir auch mit unseren europäischen Partnern, vor allem Frankreich", so Maas. Auch die zivilen Beiträge wie humanitäre Hilfe und Wiederaufbauhilfe seien wichtig. Es müsse immer beides gewährleistet sein, der zivile Beitrag und auch der militärische.

Streit zwischen Maas und Kramp-Karrenbauer

Zwischen den beiden Ministern hatte es zuletzt Streit gegeben, der zum Teil auch öffentlich ausgetragen wurde. Auslöser war ein Vorstoß Kramp-Karrenbauers für eine Schutzzone in Nordsyrien. Maas war von seiner Kabinettskollegin darüber nur per SMS informiert worden und hatte verärgert reagiert. Maas wiederum wurde aus der CDU dafür kritisiert, dass er seinen Ärger öffentlich äußerte.

Ministerin will zentrale Koordinierung der Sicherheitspolitik

Kramp-Karrenbauer forderte zudem einen Nationalen Sicherheitsrat für Deutschland. Dieser solle Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel, Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordinieren.

Die Bundeswehr bleibe eine Parlamentsarmee, was Einsätzen eine besondere demokratische Legitimation gebe. Allerdings müsse die Meinungsbildung beschleunigt werden. Internationale Zweifel an einer verlässlichen Handlungsfähigkeit Deutschlands müssten zerstreut, gleichzeitig die Rechte des Bundestages gewahrt bleiben, so die Ministerin.

Kramp-Karrenbauer trifft Pompeo am Freitag

Kramp-Karrenbauer hatte bereits gestern die enge Partnerschaft mit den USA bekräftigt. US-Außenministers Mike Pompeo ist derzeit auf Besuch in Deutschland. Er wird heute Maas treffen - und zwar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Mödlareuth. Treffen mit Kramp-Karrenbauer, Kanzlerin Angela Merkel und Vize-Kanzler Olaf Scholz sind für morgen in Berlin geplant.