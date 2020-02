Der Gesetzgeber darf muslimischen Rechtsreferendarinnen das Kopftuch im Gerichtssaal verbieten. Die Verfassungsrichter begründeten ihren Beschluss mit der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion Karlsruhe

Immer wieder muss das Bundesverfassungsgericht über Kopftücher entscheiden. 2003, bei der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin, legte es sich nicht fest, sagte nur: Solche Verbote müssen per Gesetz erlassen werden.

2006 entschied es für eine muslimische Mutter, die einfach als Zuhörerin im Gerichtssaal den Prozess gegen ihren Sohn verfolgen wollte. Der Instanzrichter hatte sie wegen des Kopftuchs aus dem Gerichtssaal geworfen; das ging nach Meinung der Verfassungsrichter nicht.

2015 dann die nächste spektakuläre Entscheidung: Da legte das Gericht fest, dass bei Lehrerinnen nur dann ein Kopftuchverbot zulässig ist, wenn es konkreten Ärger gibt. Das pure Tragen könne wegen der Religionsfreiheit nicht verboten werden. Denn von dem Tuch gehe für sich genommen noch kein missionierender Effekt aus. Eine Linie, die das Gericht dann auch bei Erzieherinnen in Kitas weitergeführt hat.

Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen ist verfassungsgemäß

tagesschau 16:00 Uhr, 27.02.2020, Claudia Kornmeier, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-667241~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Sitzungsdienst bei Gericht ohne Kopftuch

Bei Rechtsreferendarinnen, also Juristinnen in der Ausbildung, sind die Richter jetzt aber strenger. Wenn diese muslimischen Frauen mal bei Gericht vorübergehend in die Rolle einer Staatsanwältin schlüpfen, so genannten Sitzungsdienst machen, darf ihnen das Kopftuch verboten werden.

Geklagt hatte eine junge Muslima aus Hessen, die Jura studierte und danach ganz regulär für den juristischen Vorbereitungsdienst verschiedene Berufsbereiche in der Justiz durchlaufen musste. Sie konnte das auch, wurde aber darauf hingewiesen, dass sie bestimmte Aufgaben wegen des Kopftuchs nicht übernehme dürfe. Grundlage: eine Vorschrift im hessischen Beamtengesetz, die festlegt, dass sich Beamte religiös neutral zu verhalten haben. Sie dürfen keine Kleidung tragen, die objektiv geeignet ist, das Vertrauen in die Neutralität zu beeinträchtigen.

Die Verfassungsrichter sagen jetzt: Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber hier gebe es gute Gründe dafür, der jungen Frau den Sitzungsdienst zu verbieten: Den Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität, dass die Rechtspflege funktioniert und dass die Menschen im Gerichtssaal das Recht haben, gerade nicht mit Religion belästigt zu werden. Und in dem Zusammenhang begründen die Richter, warum sie die Sache bei Rechtsreferendarinnen anders sehen als bei Lehrerinnen. In der Schule solle sich gerade widerspiegeln, dass es in der Gesellschaft viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt.

In der Justiz übe der Staat Hoheitsgewalt aus. Das könne die Bürger viel mehr beeinträchtigen. Deswegen müsse er sich da in Sachen Religion mehr zurückhalten.

Einzelne Tätigkeiten ausgeschlossen

Die Verfassungsrichter gingen auf die Bedeutung des Kopftuchs ein. Ja, das Kopftuchtragen sei für Muslimas eine wichtige Pflicht. Die Pflicht, ihre Religion nicht zeigen zu dürfen, würde sie härter treffen als Beamte mit einem anderen Glauben. Aber letztlich könne sie ja das Referendariat durchaus durchlaufen, sie sei nur von einzelnen Tätigkeiten in ihrer Ausbildung ausgeschlossen.

Dann setzten sich die Karlsruher Richter noch mit einem Passus im hessischen Beamtengesetz auseinander - danach dürfen christliche Beamte wegen der christlichen Tradition in Hessen ihren Glauben mehr zeigen als andere. Diese Bevorzugung ist schon erlaubt, aber, so die Verfassungsrichter: Auch bei Christen ist zu prüfen, ob sie die staatliche Neutralität genügend beachten.

Beschluss nicht einstimmig

Dieser Beschluss zum Kopftuch bei Rechtsreferendarinnen erging übrigens nicht einstimmig. Ein Richter formulierte eine abweichende Meinung. Er findet das Kopftuchverbot unverhältnismäßig und zu streng bei Frauen, die noch in der juristischen Ausbildung sind.

BVerfG: Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen

Gigi Deppe, SWR

27.02.2020 15:49 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

(Az. 2 BvR 1333/17)